Sinan Tuzcu’dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı! “Kenan Abi” sözleri eleştirildi!

Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu, Cnbce’de Saba Tümer’in kendi adıyla yaptığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Program sırasında Kenan İmirzalıoğlu hakkında konuşan Tuzcu’nun “Kenan abiyi çok severim” sözleri üzerine Saba Tümer’den esprili bir yanıt geldi. İkili arasındaki muhabbet stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise Sinan Tuzcu’nun sözlerini eleştirdi.

SİNAN TUZCU’DAN “KENAN ABİ” İTİRAFI

Oyuncu Sinan Tuzcu, Cnbce’de Saba Tümer’in programına katıldı. Oyuncu samimi açıklamalarla magazin gündeminde dikkat çekti. Tuzcu’nun, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında kullandığı ifadeler ve programda yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Program sırasında Tuzcu’nun “Kenan abiyi çok severim” sözleri üzerine yöneltilen “Kenan İmirzalıoğlu’na abi mi diyorsun?” sorusu, eğlenceli anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu bu soruya “Herkes ona abi der” şeklinde yanıt verirken, stüdyodaki sohbetin samimiyeti dikkat çekti.

Diyalog sırasında esprili bir şekilde karşılık veren Saba Tümer ise “Biz plaj arkadaşıyız, ben Kenan diyorum” sözleriyle ortamı daha da neşelendirdi. Programdaki bu doğal ve eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

SİNAN TUZCU’YA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

ATV ekranlarında yayınlanan “Abi” dizisinde Sinan ve Doğan kardeşlerini oynayan Sinan Tuzcu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun setteki diyalogları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Dizinin kamera arkası anlarına yansıyan samimi konuşmalar, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Bazı kullanıcıların tepkisini de beraberinde getirdi.

Özellikle Sinan Tuzcu’nun Kenan İmirzalıoğlu için kullandığı “abi” ifadesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu hitaba tepki göstererek “Kendinden küçük ya da yaşıt birine neden abi diyorsun?” şeklinde yorumlarda bulundu. Bu yorumlar kısa sürede yayılırken, konu sosyal medyada tartışma başlıkları arasına girdi.

Sinan Tuzcu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun dizideki uyumu ve setteki samimi görüntüleri ise bir kesim izleyici tarafından olumlu karşılandı. Bu kesim, kullanılan ifadelerin tamamen rol ve set ortamının doğal bir parçası olduğunu savundu.