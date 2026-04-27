Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sinem Kobal evlenme teklifini ilk kez anlattı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine aşık olduğu tarih

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’nun evlenme teklifine dair dikkat çeken detayları ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncu, eşinin özel bir tarih planlaması yaptığını ve tam bir yıl sonra aynı gün sürpriz teklif aldığını söyledi. Romantik detaylar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:20
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:22

Başarılı oyuncu Sinem Kobal, özel hayatına dair merak edilen bir detayı ilk kez anlattı. ’ın adlı programına katılan Kobal, evlenme teklifinin oldukça planlı ve anlamlı bir tarihe denk getirildiğini ifade etti. Romantik sürprizin detaylarını paylaşan Kobal’ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, bu özel anın detaylarını “film sahnesi gibi” yorumlarıyla değerlendirdi.

SİNEM KOBAL EVLİLİK TEKLİFİNİ İLK KEZ ANLATTI

, özel hayatına dair merak edilen bir detayı NTV kanalında yayınlanan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla ekranlara gelen Empati programında anlattı. Kobal, evlenme teklifinin perde arkasını ilk kez anlatarak izleyicilerle paylaştı. Başarılı oyuncu, eşi ile yaşadığı romantik sürecin planlı ve anlamlı bir tarihe dayandığını ifade etti.

Kobal, tanışmalarının ardından eşinin kendisine aşık olduğunu söylediği özel bir tarihin bulunduğunu belirtti. Bu tarihin çift için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren oyuncu, “Tam o günden 1 yıl sonra evlenme teklif edeceği kararını vermiş. 1 yıl sonra, aynı gün evlenme teklif etmişti” sözleriyle romantik anı ilk kez paylaştı. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öte yandan çift, 14 Mayıs 2016 tarihinde evlenerek hayatlarını birleştirdi. Bu evlilikten 2020 yılında kızları Lalin, 2022 yılında ise Leyla dünyaya geldi. Aile hayatlarıyla sık sık gündeme gelen çift, magazin dünyasının en uyumlu isimleri arasında gösteriliyor. Sinem Kobal’ın anlattığı bu özel an, hayranları tarafından “ince düşünülmüş romantik bir jest” olarak yorumlandı. Ünlü çiftin ilişkisine dair bu detay, uzun süre konuşulacağa benziyor.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 14 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’da doğmuş, aslen Rize’nin Hemşin ilçesine dayanan bir aileden gelen Kobal, sanat hayatına çok küçük yaşlarda adım atmıştır. Babası inşaat mühendisi, annesi ev hanımıdır.

Dört yaşında bale eğitimi almaya başlayan Kobal, sekiz yıl boyunca bu alanda eğitim görerek Royal Akademi diploması almıştır. Eğitim hayatını İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’nde tamamlayan oyuncu, daha sonra Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sanat kariyerine Dadı ile adım atan Kobal, genç yaşta ekranlarla tanışmıştır. Ardından Hürrem Sultan dizisinde “Ayşe” karakteriyle yer almıştır. En büyük çıkışını ise Selena dizisinde oynadığı “Selena” karakteriyle yapmış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Küçük Sırlar dizisinde “Su” karakteriyle ekranlarda yer alan Kobal, Romantik Komedi ve devam filminde başrol oynamıştır. Başarılı oyuncu hem televizyon hem de sinema projeleriyle Türk eğlence dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
