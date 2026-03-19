Sinem Kobal kızlarıyla tatile çıktı! Lalin ve Leyla ile paylaşımı ilgi gördü

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında evlendi ve çift 2020 yılında Lalin'i 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Kızlarını kameralardan uzak büyüten çiftten Sinem Kobal kızlarıyla birlikte havalimanında yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

SİNEM KOBAL'IN KIZLARIYLA PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sinem Kobal, son dönemde ekran projelerinden çok günlük yaşamından kesitlerle takipçilerinin karşısına çıkıyor.

Mutlu aile yaşantısıyla dikkat çeken Sinem Kobal, son olarak kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktığı anları paylaştı. Kobal ve kızlarının havalimanındaki kareleri ise sosyal medyada ilgi gördü. Sinem Kobal'a "Ne kadar büyümüşler", "Sinem Kobal hiç değişmiyor hep aynı" gibi yorumlar yapıldı.

SİNEM KOBAL BOŞANMA HABERLERİNE ANINDA CEVAP VERMİŞTİ

Sosyal medyada 6 milyon takipçiye sahip Sinem Kobal, tatilde eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşarak boşanma iddialarına son noktayı koydu. Kobal fotoğrafın altına sadece “LOVE” notunu düştü. çift böylece çıkan haberler sonrası “her şey yolunda” mesajı verdi.