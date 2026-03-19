Selin Yağcıoğlu ilk kez Kerem Bürsin hakkında konuştu

Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi ve Ya Çok Seversen gibi dizilerde rol alan Kerem Bürsin, Melisa Tapan'da ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilişkileri hakkında sessiz kalırken, Selin Yağcıoğlu trafikte ilk kez Kerem Bürsin hakkında konuştu.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU AŞKI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aşk yaşadıkları konuşulan Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin'den bir açıklama gelmezken yapılan son hamle ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Selin Yağcıoğlu yeni yaşını Kapadokya'da sevgilisi Kerem Bürsin ile kutladı. Aşk iddialarının ardından birbirlerini takibe alan iki isimden Kerem Bürsin aşkını sosyal medyada ilan etti. Böylece ikilinin aşk yaşadığı doğrulanmış oldu.

SELİN YAĞCIOĞLU, KEREM BÜRSİN HAKKINDA KONUŞTU

Etiler'de görüntülenen Selin Yağcıoğlu, gazetecilerin sorularına "Arkadaşlar birden gelince korktum. Şu anda her şey yolunda, ancak bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" cevabını vermekle yetindi.