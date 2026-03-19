Bülent Şakrak ile Duygu Arabacıoğlu'ndan yıl dönümü kutlaması

Yılan Hikayesi, Hırsız Polis, Eyvah Eyvah ve Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan Bülent Şakrak, bir yıldır tasarımcı Duygu Arabacıoğlu ile beraber. Çift sosyal medya hesabından ilişkilerinin birinci yılına özel duygusal bir mesaj paylaştı.

BÜLENT ŞAKRAK İLE DUYGU ARABACIOĞLU'NDAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Sevgilisi Bülent Şakrak ile olan fotoğrafını yayımlayan Duygu Arabacıoğlu, yıl dönümlerini "Bir yıl; sakin, net, gerçek... Büyütmeden, zorlamadan, olduğu gibi... Ve her gün biraz daha iyi. Nicelerine sevgilim!" sözleriyle kutladı.

Bülent Şakrak ise sevgilisinin paylaşımına yorum yazarak, "Kurban olam kirpiğine kaşına" diyerek kalp emojisi gönderdi. Aşkım Kapışmak ise Duygu Arabacıoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyarak güzel dileklerini iletti.

BÜLENT ŞAKRAK SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNDE DE ROMANTİK PAYLAŞIM YAPTI

Son olarak 48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram hesabından kutladı.

BÜLENT ŞAKRAK KAÇ YAŞINDA?

26 Ağustos 1977 doğumlu Bülent Şakrak, Şakrak tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Ekranda ilk olarak Yılan Hikayesi dizisinde Çaycı Avni rolüyle yer aldı.