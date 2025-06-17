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 | Dilek Ulusan

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanma haberlerine sosyal medyadan cevap

Magazin dünyasında örnek gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanacağı iddiası sosyal medyayı sallarken, güzel oyuncu sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Kobal, eşi İmirzalıoğlu'nun doğum gününü ''İyi ki doğdun sevgilim'' sözleriyle kutlayarak iddiaları net bir şekilde yalanladı.

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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanma haberlerine sosyal medyadan cevap
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 15:24

Her Şeyin Başı Merkür filmiyle uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı. Çift böylece geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma haberlerini de yalanlamış oldu.

SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU BOŞANMA HABERLERİNİ BÖYLE YALANLADI

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanacağı iddiasıyla çalkalanırken, konuyla ilgili yalanlama geldi. Oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Kobal, eşi İmirzalıoğlu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutlayarak iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanma haberlerine sosyal medyadan cevap

Boşanma söylentileri gündemdeki sıcaklığını korurken, Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla kareleri paylaştı. Çifte, Deniz Seki, Binnur Kaya, Tan Sağtürk gibi isimler tebrik mesajı yayınladı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanma haberlerine sosyal medyadan cevap
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