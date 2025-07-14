Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma iddialarına son noktayı koydu

Haklarında sürekli boşanma iddiaları çıkan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karesini paylaşan Sinem Kobal'a yorum yağdı.

Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. İki kız çocuğu olan çiftin boşanacakları iddia edildi. Sinem Kobal haklarında çıkan boşanma iddialarına tatilden paylaştığı romantik kareyle cevap verdi.

SİNEM KOBAL, BOŞANMA HABERLERİNE SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Sosyal medyada 6 milyon takipçiye sahip Sinem Kobal, tatilde eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşarak boşanma iddialarına son noktayı koydu. Kobal fotoğrafın altına sadece “LOVE” notunu düştü. çift böylece çıkan haberler sonrası “her şey yolunda” mesajı verdi.

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocukları dünyaya geldi. Son aylarda haklarında boşanma iddiaları çıkan çift, çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımla "her şey yolunda" dedi.