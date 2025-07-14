Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma iddialarına son noktayı koydu

Haklarında sürekli boşanma iddiaları çıkan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu iddialara son noktayı koydu. Sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karesini paylaşan Sinem Kobal'a yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma iddialarına son noktayı koydu
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 09:46

Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran , 2016 yılında ile evlendi. İki kız çocuğu olan çiftin boşanacakları iddia edildi. Sinem Kobal haklarında çıkan boşanma iddialarına tatilden paylaştığı romantik kareyle cevap verdi.

SİNEM KOBAL, BOŞANMA HABERLERİNE SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Sosyal medyada 6 milyon takipçiye sahip Sinem Kobal, tatilde eşiyle birlikte çekilen romantik bir kareyi paylaşarak boşanma iddialarına son noktayı koydu. Kobal fotoğrafın altına sadece “LOVE” notunu düştü. çift böylece çıkan haberler sonrası “her şey yolunda” mesajı verdi.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma iddialarına son noktayı koydu

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kız çocukları dünyaya geldi. Son aylarda haklarında boşanma iddiaları çıkan çift, çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımla "her şey yolunda" dedi.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile boşanma iddialarına son noktayı koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Günsür'un partneri Güneşin Kızları'nın yıldızı oldu
ETİKETLER
#kenan imirzalıoğlu
#sinem kobal
#tatil
#Boşanma Iddiaları
#Romantik Kare
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.