Sinem Kobal sevenlerini heyecanlandırdı! Yıllar sonra setlere döndü: İşte ilk kareler

15 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:19

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez paylaştı! Herkes düştüğü nottaki "Papalina" kelimesini araştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez paylaştı! Herkes düştüğü nottaki "Papalina" kelimesini araştırdı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına aldıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Kobal, market çekimi için objektiflere poz verdi.

Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan oyuncu, mini bir fan ile serinlemeye çalıştı.

HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR

Sinem Kobal, daha önce 'Dadı', 'Hürrem Sultan', 'Lise Defteri', 'Selena', 'Romantik Komedi' serisi, 'Küçük Sırlar' ve 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca, başrolü Birkan Sokullu ile paylaştığı, iki bölüm süren 'Yüz Yüze' (2017) dizisinde de başarılı performansıyla dikkat çekti.

Kobal'ın, kızlarıyla birlikte sette geçirdiği bu özel anlar, hayranları tarafından merakla beklenen bir projenin habercisi olabilir.