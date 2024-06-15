Sinem Kobal sevenlerini heyecanlandırdı! Yıllar sonra setlere döndü: İşte ilk kareler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:19
Ünlü oyuncu Sinem Kobal sevenlerini heyecanlandırdı. Son olarak 2017'de 'Yüz Yüze' dizisinde rol alan Kobal, setlere geri döndü.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla'yı kucağına aldıktan sonra ilk kez kamera karşısına geçti. Kobal, market çekimi için objektiflere poz verdi.
Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan oyuncu, mini bir fan ile serinlemeye çalıştı.
HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYOR
Sinem Kobal, daha önce 'Dadı', 'Hürrem Sultan', 'Lise Defteri', 'Selena', 'Romantik Komedi' serisi, 'Küçük Sırlar' ve 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca, başrolü Birkan Sokullu ile paylaştığı, iki bölüm süren 'Yüz Yüze' (2017) dizisinde de başarılı performansıyla dikkat çekti.
Kobal'ın, kızlarıyla birlikte sette geçirdiği bu özel anlar, hayranları tarafından merakla beklenen bir projenin habercisi olabilir.
Kaynak: Tgrthaber.com