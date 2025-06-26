Şırdancı Mehmet'e eşinden boşanma davası: Beni sandalye bacağıyla dövdü

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Çubuk'un eşi Hanım Çubuk, 16 yıllık evlilikleri boyunca maruz kaldığı şiddet ve ihanet nedeniyle boşanma davası açtı. Mahkeme, Mehmet Çubuk'un bazı mal varlıklarına tedbir koyma kararı aldı. Hanım Çubuk ayrıca evlilik süresince edinilen malların yarısı için mal paylaşımı davası da açtı.

ŞIRDANCI MEHMET'İN EŞİNDEN ŞİDDET İDDİASI GÜNDEM OLDU

Hanım Çubuk, dava dilekçesinde Mehmet Çubuk'un kendisine sürekli fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti. Özellikle 24 ve 29 Mayıs tarihlerinde yaşanan şiddet olaylarında Mehmet Çubuk'un, kırdığı sandalye bacağıyla çocuklarının gözü önünde eşine saldırdığı iddia edildi. Bu olayların ardından Hanım Çubuk, eşinden şikâyetçi oldu ve 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi Mehmet Çubuk'un kendisine yıllardır şiddet uyguladığını ve aldattığını iddia eden 16 yıllık eşi Hanım Çubuk, 20 milyon TL tazminat talepli boşanma davası açtı.

MasterChef yarışmasıyla tanınan “Şırdancı Mehmet” lakaplı Mehmet Çubuk, yaklaşık bir ay önce eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest bırakılan Çubuk, “Kavga etmedik, sadece bağrıştık” diyerek suçlamaları reddetti. Çubuk, serbest kalır kalmaz sosyal medya sayfasından yeni bir fotoğrafını paylaşarak iyi olduğunun sinyalini verdi.