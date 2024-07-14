Şoke eden değişim! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamadı

14 Temmuz 2024 15:13 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:32

Başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli ve Farh Zeynep Abdullah gibi oyuncuların yer aldığı Öyle bir Geçer Zaman ki dizisi yayınladığı döneme damga vurmuştu.

Dizide en dikkat çeken oyuncu ise o dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi'yidi. Sevimliliği ve gösterdiği üstün oyunculuk yeteneğiyle herkesin gönlünde yer edindi.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Küçük Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi bir süredir ekranlardan uzak. Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Zincidi'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerde 18 yaşında olan ünlü isimin değişimine adeta yorum yağdı.

EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?