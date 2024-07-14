Şoke eden değişim! Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamadı
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman karakterini canlandıran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Eski halinden eser kalmayan Zincidi'nin sosyal medya paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli ve Farh Zeynep Abdullah gibi oyuncuların yer aldığı Öyle bir Geçer Zaman ki dizisi yayınladığı döneme damga vurmuştu.
Dizide en dikkat çeken oyuncu ise o dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi'yidi. Sevimliliği ve gösterdiği üstün oyunculuk yeteneğiyle herkesin gönlünde yer edindi.
DEĞİŞİMİ OLAY OLDU
Küçük Osman karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi bir süredir ekranlardan uzak. Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Zincidi'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerde 18 yaşında olan ünlü isimin değişimine adeta yorum yağdı.
EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?
4 Ekim 2005 doğumlu olan Emir Berke Zincidi, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide canlandırdığı "Osman Akarsu" karakteri ile tanındı. Ardından birkaç projede daha boy gösteren oyuncu, son olarak "İkizler Memo Can" isimli dizide rol aldı.