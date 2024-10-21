Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

21 Ekim 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:53

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Sıla Doğu ve Dilan Polat gözaltına alındı.

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında soruşturma! Sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Bebek'teki bir mekanı kapatarak eğlence düzenledi. Haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı.