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Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 15:30 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:53

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Sıla Doğu ve Dilan Polat gözaltına alındı.

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, Bebek'teki bir mekanı kapatarak eğlence düzenledi. Haklarında  'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. 

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU GÖZALTINA ALINDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. 

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı - 1. Resim

Son dakika: Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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