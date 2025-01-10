Son dakika I Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı

10 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:01

Son dakika I Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Ezgi Mola gibi isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

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Son dakika I Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Aslı Enver, Ezgi Mola, Birce Akalay gibi oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı..

TEKELLEŞMEYE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.

AYŞE BARIM HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Ayşe Barım hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. "Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz." "Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verdi.

Barım hakkındaki iddiaları yalanlarken, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Siteme tepki gösteren ilk isim Farah Zeynep Abdullah olurken, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci’den de ‘’tekelleşmeye’’ tepki gösterdi.