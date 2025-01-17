Deniz Akkaya 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17 Ocak 2025 14:56 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:01

Deniz Akkaya, 2018 yılında 5 kişi ile beraber eski menajeri Merih Yılmaz'ı kendisine borcu olduğu iddiasıyla darp ettirip aracına el koymuştu. Duruşması geçtiğimiz gün gerçekleşen davada mahkeme, Deniz Akkaya ve 5 arkadaşını 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Akkaya​ 2018 yılında menajerliğini yapan Merih Yılmaz'a mesaj atarak Atina​''da ev alacağını ve 20 bin Euro''ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İddiaya göre Yılmaz da 70 bin lira parayı bularak Deniz Akkaya'nın avukatı Merih Erkul'a teslim etti. 5 gün sonra ise Deniz Akkaya menajerini arayarak toplantı düzenlediğini ve kendisinin de katılmasını istediğini belirtti. Ofiste darp edildiğini ve aracına el konulduğunu belirten menajer Merih Yılmaz, sunucu Deniz Akkaya hakkında şikayetçi oldu.

DENİZ AKKAYA'YA 13 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ''Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak'', ''Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma'' suçları kapsamında iddianame düzenlenerek; İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Adli tıp raporunda yaralanmanın basit müdahale ile giderilebilir olduğu aktarıldı.

Duruşmaya müşteki Merih Yılmaz, sanıklar Deniz Akkaya, Oğuzhan M. Erdi T. Mehmet D. Uğur K. Yahya Y. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında aracın devrini kendi rızasıyla aldıklarını herhangi bir fiziksel darp ve cebrin bulunmadığını beyan ederek suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı mütalaasında, Deniz Akkaya'nın iddia ettiği alacağını belgelendiremediğini, müştekinin de sanık Akkaya'nın bu alacak iddiasını reddettiğini; sanıkların iştirak iradesi ile hareket ederek müştekinin ofisten çıkmasına izin vermedikleri gibi darp ederek aracına ve telefonuna el koydukları aktarılarak suçu işledikleri belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Deniz Akkaya ve diğer 5 sanığın'Yağma' suçu kapsamında 15 yılla yargılamasını talep etti.

Mahmeke yapılan savunmaların ardından kararını açıkladı Deniz Akkaya ve ve diğer 5 şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.