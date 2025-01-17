Yönetmen Kemal Başar ve Azra Akın arasında gerilim: Tiyatrodaki en büyük suçu işledi!

17 Ocak 2025 12:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:20

Oyuncu Azra Akın, geçtiğimiz günlerde merdivenlerden düşerek belinden yaralanmıştı. Yaşadığı kaza sonrası Azra Akın'ın başrolünde yer aldığı "Kaktüs Çiçeği" tiyatro oyunu iptal edildi. Oyunun yönetmeni Kemal Başar ve Azra Akın ise ipler gerildi.

İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra tiyatro oyunuyla izleyicisinin karşısına çıkan Azra Akın, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza​ sonrası belini incitti. Azra Akın'ın kazası sonrası rol aldığı “Kaktüs Çiçeği” tiyatro oyunları ise iptal edildi. Tiyatro oyununun yönetmeni yaşanan olay karşısında Azra Akın'a sitem etti.

"TELEFONLARA ÇIKMADI"

Yaşanan kazanın ardından Tiyatro Keyfi’nin sanat yönetmeni Kemal Başar, Azra Akın'a sitem ederek, “Azra Akın’ın telefonlarına çıkmadı. Geçmiş olsun demek için bile ulaşamadık. Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımızı ayırdık,” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Azra Akın’ın menajeri ise yönetmen Kemal Başar'ın sözleri sonrası, “Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!” diyerek cevap verdi.

Azra Akın 6 gün önce sosyal medya hesabından "Turne eğlenceleri" notunu düştü.