Son dakika I Oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti

31 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:01

Sayısız filmde rol alan İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tatar Ramazan, İlişki Durumu Karışık gibi dizilerde rol alan Sezai Altekin Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sezai Altekin'ın vefatıyla sanat dünyası da büyük üzüntü yaşadı.

SANAT DÜNYASININ ACI GÜNÜ

Lüküs Hayat, Yuvam, Paşa Gönlüm ve İlişki Durumu Karışık gibi yapımlarda rol alan Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında yer alan Sezai Altekin, özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmeleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır.