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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Ozan Güven'e hapis cezası

Sevgili oldukları dönemde Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını belirten Deniz Bulutsuz soluğu savcılıkta aldı. Yıllardır devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ozan Güven'i 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Deniz Bulutsuz'un ise beraatına hükmetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 15:45

Oyuncu Ozan Güven'in, 13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Ozan Güven ve müşteki sanık Deniz Bulutsuz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu Bugün görülen davada karar çıktı.

OZAN GÜVEN'E HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Ozan Güven'in 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Güven'i, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatına, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatına karar verdi.

Son dakika I Ozan Güven'e hapis cezası

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Ozan Güven'in de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. 2 tarafın da şikayeti üzerine olaya ilişkin 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Güven'in şikayeti üzerine Deniz Bulutsuz hakkında ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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