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 | Dilek Ulusan

Son dakika I Sosyal medya fenomenlerine operasyon! 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Sosyal medya fenomenlerine operasyonu düzenlendi. Sosyal medyadan oyun adı altında yayınlar açarak kumara teşvik ettiği öne sürülen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

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Son dakika I Sosyal medya fenomenlerine operasyon! 10 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen 10 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

FENOMENLERE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipcili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

Son dakika I Sosyal medya fenomenlerine operasyon! 10 kişi gözaltına alındı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

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