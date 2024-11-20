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Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeni gelişme

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:41
Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi: Yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahisreklam​ ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil​ ve Serdar Ortaç​ hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu.

Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam etmektedir.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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