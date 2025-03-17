Son dakika | Ünlü sanatçı Tanyeli'den acı haber geldi: Kanser tedavisi görüyordu

Son dakika haberine göre Tanyeli tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süre önce entübe edilen 54 yaşındaki Tanyeli'nin ölüm haberi açıklandı.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü isim Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 2,5 yıldır zorlu bir tedavi süreci geçiren Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TANYELİ'NİN GERÇEK ADI NE?

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, çocuk yaşta başladığı zorlu hayat mücadelesiyle tanınıyordu. Henüz iki yaşındayken ailesinin dağılmasıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen sanatçı, 14 yaşında evlenmiş ve 15 yaşında oğlu Taylan’ı dünyaya getirmişti.

4 aydır hastanede tedavisi süren Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili, "Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

TANYELİ'NİN HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü oryantal Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede tesadüfen kanser teşhisi konulan Tanyeli, tanının ardından zorlu bir tedavi sürecine başlamıştı. Hastalığa karşı uzun süre direnç gösteren sanatçının durumu son günlerde ağırlaştı ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı.