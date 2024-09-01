Son dakika | Ahu Tuğba hayatını kaybetti!

01 Eylül 2024 20:18 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 21:02

Son dakika haberine göre, 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Tuğba'nın ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

NURİ ALÇO DUYURDU

Nuri Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahu Tuğba’nın vefat haberini duyurdu. Alço, Instagram hesabından, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay kazada kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın son durumunun iyi olmadığı biliniyordu. Yemek yiyemediği ve mamayla beslendiği öğrenilen Tuğba'nın sağlık durumu bir türlü iyiye gitmedi. Gazeteci Hakan Solaker de 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evde ölü bulunduğunu duyurdu.

KIZI POLİSLERE BİLDİRDİ

Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polislere bildirmesi üzerine eve geldikleri bilgisini paylaştı.

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