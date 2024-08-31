Bebeğini kaybeden şarkıcı Ece Seçkin ilk kez konuştu! Konuşmakta güçlük çekti

31 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:02

Sevilen şarkıcılardan Ece Seçkin, 2 ay önce hamile olduğunu öğrendi. Ancak başarılı ismin bu sevinci uzun sürmedi. Bebeğini kaybeden ve apar topar hastaneye kaldırılan Seçkin, ameliyata alındı.

"BU DURUMU BİLMENİZİ İSTEMEZDİM"

Yaşadığı bu üzücü olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Seçkin, "Ameliyatım başarılı geçti arayan herkese çok teşekkür ederim telefonlara geri dönüş yapamadıklarımdan özür dilerim. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi istemezdim" dedi.



"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Günler sonra ortaya çıkan Ece Seçkin yaşadığı üzücü olayı anlattı ancak konuşmakta bile zorlandı. Ünlü şarkıcı “Hayatımın en kötü yazıydı. Derinden sarsıldık, çok üzüldük. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Her şeyin bir sebebi var. Allah'ın dediği olur.” ifadelerini kullandı.