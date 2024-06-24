Sosyetenin ünlü ismine hırsızlık şoku! Rıza-Güneş Büyükuğur çiftinin evi soyuldu

24 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:25

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Selçuk Yöntem sahilde paniğe neden oldu! İmdadına bot yetişti

Sosyetenin ünlü isimleri bugünlerde hırsızlık şoku yaşıyor.

Yeme-içme sektörünün ünlü isimlerinden Rıza-Güneş Büyükuğur çifti bir ajanstan yardımcı kadın istedi.

Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, yardımcı kadın temiz sabıka kaydını vererek işe başladı.

MÜCEVHERLERİ ÇALARAK ORTADAN KAYBOLDU

Ancak, iki gün sonra sosyetik çiftin evindeki mücevherler çalındı ve temizlikçi kadın kayıplara karıştı.

Sahte sicil kaydı verdiği anlaşılan hizmetçi T’nin, 5 hırsızlık vakasından bir de çocuk kaçırma olayından ötürü sabıkası olduğu anlaşıldı.

MÜCEVHERLER BULUNAMADI

Acarkent’te başka bir evde işe başlayan kadın, o evi de soyduktan sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ancak, kadının çaldığı mücevherler bulunamadı.