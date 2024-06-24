Sosyetenin ünlü ismine hırsızlık şoku! Rıza-Güneş Büyükuğur çiftinin evi soyuldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Sabah Gazetesi
24 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:25
Sosyetenin ünlü isimleri Rıza-Güneş Büyükuğur çiftinin evindeki mücevherler çalındı. Bir ajanstan istedikleri yardımcı kadın hırsız çıktı. Sahte sabıka kaydı ile işe başlayan kadın çalıştığı evden mücevherleri çalarak ortalıktan kayboldu.
Sosyetenin ünlü isimleri bugünlerde hırsızlık şoku yaşıyor.
Yeme-içme sektörünün ünlü isimlerinden Rıza-Güneş Büyükuğur çifti bir ajanstan yardımcı kadın istedi.
Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, yardımcı kadın temiz sabıka kaydını vererek işe başladı.
MÜCEVHERLERİ ÇALARAK ORTADAN KAYBOLDU
Ancak, iki gün sonra sosyetik çiftin evindeki mücevherler çalındı ve temizlikçi kadın kayıplara karıştı.
Sahte sicil kaydı verdiği anlaşılan hizmetçi T’nin, 5 hırsızlık vakasından bir de çocuk kaçırma olayından ötürü sabıkası olduğu anlaşıldı.
MÜCEVHERLER BULUNAMADI
Acarkent’te başka bir evde işe başlayan kadın, o evi de soyduktan sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ancak, kadının çaldığı mücevherler bulunamadı.
Kaynak: Sabah Gazetesi