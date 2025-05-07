Squid Game 3. sezon fragmanında gözlerden kaçmayan detay! İzleyenlerin yüreği sızladı

Netflix'in tüm dünyada fenomene dönüşen dizisi Squid Game, 3. ve final sezonu ile izleyiciyi bir kez daha gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni sezona dair paylaşılan ilk fragman, serinin karanlık atmosferini daha da derinleştirirken, fragmanın sonunda görülen ağlayan bebek sahnesi sosyal medyada olay oldu.

Netflix'in dünya çapında büyük yankı uyandıran dizisi Squid Game 3. sezon ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak final sezonu için paylaşılan ilk tanıtım fragmanı, hem heyecan hem de endişe uyandırdı. Fragmanın sonundaki sürpriz detay ise izleyicileri adeta şoke etti.

Karanlık atmosferi ve insan psikolojisine dair çarpıcı göndermeleriyle dikkat çeken yapım, final sezonunda dozunu iyice artırıyor. 3. sezon, dizinin son halkası olacak ve baş karakter Gi-hun'un ölümcül oyunları tamamen bitirme çabasına odaklanacak. Ancak görünen o ki, bu yolculuk kolay olmayacak.

FRAGMANIN EN ÇOK KONUŞULAN DETAYI: AĞLAYAN BEBEK

TechRadar'ın haberine göre, tanıtımın en dikkat çeken anı, fragmanın sonunda görülen "ağlayan bebek" oldu. 2. sezonda hamile olan Jun-hee'nin çocuğunun dizideki sadistik oyunlara nasıl dahil olabileceği sorusu, izleyicilerin kafasında soru işaretlerini doğurdu.

"Bebekli Squid Game olur mu?" sorusu sosyal medyada gündem haline gelirken, pek çok kullanıcı söz konusu sahnenin dizinin karanlık yapısını daha da derinleştirdiğini düşünüyor.

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix, 2. ve 3. sezon arasındaki süreyi, 1. ve 2. sezon arasındaki süre kadar uzun tutmayacak. Şirket tarafından yapılan duyuruda yer alan bilgiye göre, Squid Game 3. sezon 27 Haziran 2025 tarihinde ekrana gelecek. İlk sezon Eylül 2021'de, 2. sezon ise Aralık 2024'te yayınlanmıştı.