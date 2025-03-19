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 | Dilek Ulusan

Şükran Ovalı Caner Erkin ile nasıl tanıştığını anlattı: Sevmiyordum ben

İbrahim Selim'in programına konuk olan Şükran Ovalı özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caner Erkin ile cilt doktorunda tanıştıklarını belirten Şükran Ovalı, "Ben hiç sevmiyordum Caner'i" diyerek itirafta bulundu.

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Şükran Ovalı Caner Erkin ile nasıl tanıştığını anlattı: Sevmiyordum ben
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 13:58

Son olarak Başka Bir Gün dizisinde rol alan Şükran Ovalı, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Bir Bulut Olsam, Leyla İle Mecnun, Paramparça ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan Şükran Ovalı, uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. İbrahim Selim programına konuk olan Şükran Ovalı, Caner Erkin ile tanışma hikayesini anlattı.

ŞÜKRAN OVALI İLE CANER ERKİN NASIL TANIŞTI?

Futbolu takip ettiğini ve bu yüzden Caner Erkin'e önyargılı olduğunu belirten Ovalı, “Ben Caner’i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı ve ben ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli de havada kaldı. Doktora ‘Beni sen tanıştır’ demiş ve telefonumu almış. Tabii uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti. 1.5 yıl böyle benim reddetmelerimle sürdü. Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesin manyak derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum.” dedi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Ovalı, "Şöyle bir şey oldu, hep kavga ettiği için tanımadan önce Caner'e küfrediyordum. Allah'ın cezasına bak, bu da ne çirkef ya falan diye izliyorum. O zaman tanımıyordum, çok rahattım. Şimdi çocuğumun babası olduktan sonra 'Aslında hiç öyle biri değil ya' diye söylüyorum." dedi.

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