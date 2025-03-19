Tuğçe Tayfur doğum gününde babası Ferdi Tayfur'u unutmadı

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından çocukları ve yeğenleri arasında mal paylaşımı nedeniyle problemler yaşanmış ve konu mahkemeye taşınmıştı. Doğum gününü kutlayan Tuğçe Tayfur, paylaştığı duygusal mesajda babası Ferdi Tayfur'u da unutmadı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Yaşananların ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı. Doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme alan Tayfur'un paylaşımı takipçilerini duygulandırdı. Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim." dedi.

Üç çocuğu ve eşiyle de fotoğraflarını paylaşan Tuğçe Tayfur yazısının devamında, "Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Herbirinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız ❤️ doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum" dedi.