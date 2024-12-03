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Sümeyye Aydoğan’ın partneri Burak Yörük oldu! Karakteri şimdiden merak konusu oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Aralık 2024 10:02 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:03
Sümeyye Aydoğan’ın partneri Burak Yörük oldu! Karakteri şimdiden merak konusu oldu

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen Sustalı Ceylan’ın başrol oyuncuları belli oldu. Sümeyye Aydoğan’ın ceylan rolüyle yer aldığı dizide partneri ise son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Burak Yörük oldu.

“Sustalı Ceylan” dizisinin hazırlıkları devam ederken, başrol oyuncuları da belli oldu. “Çevik Atmaca” rolüyle Celil Nalçakan’ın dahil olduğu diziye Burak Yörük de katıldı.

SÜMEYYE AYDOĞAN İLE BURAK YÖRÜK PARTNER OLDU 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Volkan Kocatürk’ün yöneteceği “Sustalı Ceylan” dizisinin senaryosu Sevgi Yılmaz’a ait. “Ceylan Bilge adlı bir çocuk gelinin küllerinden doğup hayatla nasıl baş edeceğinin anlatılacağı dizinin kadın başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan olmuştu.

Sümeyye Aydoğan’ın partneri Burak Yörük oldu! Karakteri şimdiden merak konusu oldu - 1. Resim

Baraj, Aşk Mantık İntikam ve Seversin dizilerinde rol alan Burak Yörük Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat karakteriyle yer alacak. “Çocuğun için ne kadar ileri gidebilirsin? Ne kadarını göze alabilirsin? gibi sorularına cevap arayan dizinin oyuncu görüşmeleri ise devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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