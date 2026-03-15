Editor
 | Ebrar Oral

Sunay Kurtuluş ile Ayşegül Eraslan nasıl tanıştı? Evinde ölü bulunan Ayşegül Eraslan'ın şüphelisi Sunay Kurtuluş mu çıktı?

'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunması, genç fenomenin tüm sevenlerini ayağa kaldırır iken ölümünün intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğu öne sürülmüştü. Ölümünden 1 saat önce evden ayrılan kişinin oyuncu Sunay Kurtuluş olduğunun ortaya çıkması ünlü ikilinin arasındaki yakınlığını sorgulattı. Peki Ayşegül Eraslan ile oyuncu Sunay Kurtuluş nasıl tanıştı, Sunay Kurtuluş ile Ayşegül Eraslan sevgili miydi?

Geçtiğimiz sezonlarda TV8'de yayınlanan moda yarışması 'İşte Benim Stilim'in yarışmacısı olarak tanınan Ayşegül Eraslan, evinde kanlı notla beraber ölü bulunmuştu. İntihar süsü verilerek karaışık bir yazı şekliyle not bırakıldığı görülen Ayşegül Eraslan ölümü şüpheli bulunmuş, bunun intihar değil cinayet olunabileceği gerekçesiyle otopsi işlemleri başlatılmıştı. Hayat dolu enerjisi ve gülümsemesiyle hatırlanan İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan'ın ölümüne yönelik başlatılan araştırmalarda; kamera kayıtlarında fenomen Eraslan'ın evine son giren kişinin ünlü oyuncu Sunay Kurtuluş'un olduğu görüldü. Peki Ayşegül Eraslan'ın ölümünde oyuncu Sunay Kurtuluş'un ne gibi bir ilgisi var? Yeraltı dizisinde Adnan karakteri ile ekrana çıkan Sunay Kurtuluş ile Ayşegül Eraslan nasıl tanıştı?

YERALTI DİZİSİ OYUNCUSU SUNAY KURTULUŞ İLE AYŞEGÜL ERASLAN SEVGİLİ MİYDİ?

Now kanalının yeni sezon dizileri arasında olan ve Yeraltı'nda Adnan Yolcu karakteri ile ekrana çıkan Sunay Kurtuluş ile evinde ölü bulunan fenomen Ayşegül Eraslan'ın bağlantısı merak ediliyor.

Fenomen genç güzel Ayşegül Eraslan'ın ölmeden hemen önce görüştüğü kişinin Sunay Kurtuluş olduğunun ortaya çıkması merakları arttırdı.

Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgilenen ve yakından takip eden kimselerin arama motorunda özellikle arattıkları başlıklardan birisi de oyuncu Sunay Kurtuluş'a yönelik oldu. Peki oyuncusu Sunay Kurtuluş ile Ayşegül Eraslan birlikte miydi?

Toplum içerisinde akla ilk gelen ihtimallerden birisi olan oyuncu Sunay Kurtuluş ile Ayşegül Eraslan'ın sevgili olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Ünlü ikilinin önceden çekilmiş herhangi bir fotoğrafları da bulunmuyor.

SUNAY KURTULUŞ İLE AYŞEGÜL ERASLAN'IN TANIŞMA HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI!

Hayattan koparılan genç güzel Ayşegül Eraslan'ın şüpheli bulunan ölümü sonrasında kamera kayıtlarında evine giren son kişi olarak görülen oyuncu Sunay Kurtuluş, ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.

Karakolda ifade veren Yeraltı dizisinin oyuncusu Sunay Kurtuluş, Ayşegül Eraslan ile tanışma sürecinin sosyal medya üzerinden gerçekleştiğini söyledi.

2 defa evine gittiğini, 1 defa da dışarıda beraber yürüyüş yaptıklarını söyleyen oyuncu Sunay Kurtuluş verdiği ifade sonrasında serbest bırakılmıştı.

