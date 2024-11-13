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Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu! Kısmetse Olur detayı ortaya çıktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:46
Survivor 2025&#039;in ilk yarışmacısı belli oldu! Kısmetse Olur detayı ortaya çıktı

Survivor yarışmasının yeni sezonunda kadrolar oluşmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor'ın yeni sezon kadrosuna Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Sedat Polat'ın katılacağı iddia edildi.

Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar başladı. Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2025 için çalışmalar başladı. Yeni sezon kadrosuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken Kısmetse Olur yarışmacısının kadroda yer alacağı ileri sürüldü.

SURVIVOR KADROSUNDA KISMETSE OLUR SÜRPRİZİ 

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasında SMS oylaması olmadan sadece yarışma performansıyla eleme yapıldı. Survivor'ın yeni sezon kadroları belli olmazken, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları kafaları karıştırdı.

Youtube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Sedat Polat'ın paylaşımı, Survivor'a katılacağı iddialarını güçlendirdi. Acun Medya'da paylaşım yapan Sedat Polat, iddialara cevap vermedi. 

Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu! Kısmetse Olur detayı ortaya çıktı - 1. Resim

Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu! Kısmetse Olur detayı ortaya çıktı - 2. Resim

DJ Emir Luca Koçhisarlı, yeni sezon için elemelere girdiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir Luca Koçhisarlı, "Fena haberlerim var size" dedi. 

Survivor 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu! Kısmetse Olur detayı ortaya çıktı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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