Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor 2026 eleme sistemi değişiyor! Acun Ilıcalı yeni eleme sistemini açıkladı

Survivor 2026’da heyecan dorukta! Acun Ilıcalı, yarışmanın eleme sisteminde önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Yeni sistemle birlikte yarışmacıların stratejileri ve ada dinamikleri tamamen değişecek. Eleme gecelerinde hangi isimlerin risk altında olacağı artık farklı bir yöntemle belirlenecek. Sürpriz değişiklik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada şimdiden tartışmalar başladı ve izleyiciler yeni eleme sisteminin nasıl işleyeceğini merakla bekliyor.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 22:25

Survivor 2026’da eleme sistemi değişiyor. Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni sezonunda uygulanacak eleme yöntemini açıkladı. Yeni eleme kuralı takipçileri şaşırttı. Daha önceki sezonlarda kullanılan klasik eleme yöntemlerinin yerini alan yeni sistemle, yarışmacıların ada içindeki stratejileri ve rekabet dinamikleri tamamen değişecek. Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre, eleme gecelerinde hangi yarışmacıların risk altında olacağı farklı kriterlere göre belirlenecek. Bu değişiklik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu. İşte Survivor 2026’da yeni eleme sisteminin detayları

SURVİVOR 2026’DA YENİ ELEME SİSTEMİ

Survivor 2026’da birleşme sonrası eleme sistemi tamamen değişiyor. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, artık yarışmacıların elenmesi yalnızca takım performansına bağlı olmayacak. Yeni sistemde, “yenilmezsen elenmezsin” prensibiyle hareket edilecek ve haftalık eleme süreci daha rekabetçi bir hale getirilecek.

Her hafta dört aday, adadaki kaderi belirleyecek eleme listesine girecek. Bu dört yarışmacı iki kişilik gruplara ayrılarak düello formatında karşı karşıya gelecek. Düelloyu kazanan yarışmacılar, takımlarına geri dönerek mücadeleye devam edecek. Kaybeden yarışmacılar, kader konseyine giderek adada kalıp kalamayacaklarını öğrenmek üzere oyların sonucunu bekleyecek.

Eleme sürecinde ise Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından alınan oylar belirleyici olacak. Oy sayısı fazla olan yarışmacı adada kalmaya hak kazanırken, diğer yarışmacı Survivor 2026’ya veda edecek. Bu yeni sistem, yarışmacıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve rekabetin seviyesinin artmasına neden olacak.

Survivor izleyicileri, birleşme sonrası bu sürpriz değişikliği merakla bekliyor. Sosyal medyada yarışmacıların düello performansları ve hangi isimlerin kader konseyine gideceği şimdiden gündem oldu. Yeni eleme sistemi, adada heyecanı doruklara taşıyacak gibi görünüyor ve izleyiciler, önümüzdeki haftalarda kadın eleme potasında yaşanılacak büyük sürprizlere hazırlanıyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
