Survivor 2026 eleme sistemi değişiyor! Acun Ilıcalı yeni eleme sistemini açıkladı

Survivor 2026’da eleme sistemi değişiyor. Acun Ilıcalı, yarışmanın yeni sezonunda uygulanacak eleme yöntemini açıkladı. Yeni eleme kuralı takipçileri şaşırttı. Daha önceki sezonlarda kullanılan klasik eleme yöntemlerinin yerini alan yeni sistemle, yarışmacıların ada içindeki stratejileri ve rekabet dinamikleri tamamen değişecek. Acun Ilıcalı’nın duyurusuna göre, eleme gecelerinde hangi yarışmacıların risk altında olacağı farklı kriterlere göre belirlenecek. Bu değişiklik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için büyük bir sürpriz oldu. İşte Survivor 2026’da yeni eleme sisteminin detayları

SURVİVOR 2026’DA YENİ ELEME SİSTEMİ

Survivor 2026’da birleşme sonrası eleme sistemi tamamen değişiyor. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, artık yarışmacıların elenmesi yalnızca takım performansına bağlı olmayacak. Yeni sistemde, “yenilmezsen elenmezsin” prensibiyle hareket edilecek ve haftalık eleme süreci daha rekabetçi bir hale getirilecek.

Her hafta dört aday, adadaki kaderi belirleyecek eleme listesine girecek. Bu dört yarışmacı iki kişilik gruplara ayrılarak düello formatında karşı karşıya gelecek. Düelloyu kazanan yarışmacılar, takımlarına geri dönerek mücadeleye devam edecek. Kaybeden yarışmacılar, kader konseyine giderek adada kalıp kalamayacaklarını öğrenmek üzere oyların sonucunu bekleyecek.

Eleme sürecinde ise Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından alınan oylar belirleyici olacak. Oy sayısı fazla olan yarışmacı adada kalmaya hak kazanırken, diğer yarışmacı Survivor 2026’ya veda edecek. Bu yeni sistem, yarışmacıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine ve rekabetin seviyesinin artmasına neden olacak.

Survivor izleyicileri, birleşme sonrası bu sürpriz değişikliği merakla bekliyor. Sosyal medyada yarışmacıların düello performansları ve hangi isimlerin kader konseyine gideceği şimdiden gündem oldu. Yeni eleme sistemi, adada heyecanı doruklara taşıyacak gibi görünüyor ve izleyiciler, önümüzdeki haftalarda kadın eleme potasında yaşanılacak büyük sürprizlere hazırlanıyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR