Survivor 2026 sezonu, TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birleşme partisiyle oldukça çok konuşulan Survivor 2026, renkli görüntülerle ekranlara geldi. Survivor 2026 birleşme partisinde şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Murat Boz, Nefise Karatay tarafından gündem oldu. Nefise Karatay, parti de Murat Boz’un ilgisi nedeniyle kadın yarışmacılar tarafından kıskandığını iddia ederken, yayınlanan son bölümde Murat Boz çılgınlığı da devam etti. Birleşme partisindeki detaylar sosyal medyanın gündemine oturdu.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026 Nefise Karatay’ın Murat Boz çılgınlığı devam etti! Birleşme partisindeki detaylar Survivor 2026'nın birleşme partisinde yarışmacı Nefise Karatay'ın jüri üyesi Murat Boz'a yönelik ilgisi ve diğer kadın yarışmacıların kıskançlık iddiaları gündem oldu. Survivor 2026 birleşme partisinde şarkı yarışması yapıldı ve jüri üyeliğini Murat Boz üstlendi. Nefise Karatay, Murat Boz'un kendisine ilgi duyduğunu iddia etti ve bu durumun diğer kadın yarışmacılar tarafından kıskanıldığını öne sürdü. Nefise Karatay, Murat Boz ile dans ettiğini ve Murat Boz'un kendisine özel ilgi gösterdiğini belirtti. Seren Ay Çetin de Nefise Karatay'ın iddialarını destekleyerek, Murat Boz'un ilk diyaloğu Nefise ile kurduğunu ifade etti. Nefise Karatay, bir röportajında diğer yarışmacıların Murat Boz'un kafasını karıştırmaya çalıştığını iddia etti.

SURVİVOR 2026 NEFİSE KARATAY’IN MURAT BOZ ÇILGINLIĞI DEVAM ETTİ!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 sezonu, birleşme partisiyle gündemdeki yerini aldı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışma programında, birleşme partisinde meydana gelenler magazin gündemine de bomba gibi düştü.

Yarışmacı Nefise Karatay ve şarkı yarışmasının jüri üyeliğini yapan Murat Boz arasında meydana gelen durumlar gündem oldu. Özellikle de Nefise Karatay’ın Murat Boz’un kendisine ilgi duyduğunu iddia ettiği sözler sosyal medya da çok konuşuldu.

Birleşme partisinde sahnede şarkı söyleyen Nefise Karatay, Murat Boz’la dans ederek dikkatleri üzerine çekerken, “Murat Boz’un ilgisinin farkındaydım, bir tek benimle ilgilendi.” sözleriyle de konuşulan isimler arasında yer aldı.

Survivor 2026 Nefise Karatay’ın Murat Boz çılgınlığı devam ederken, dün akşam yayınlanan bölümde Nefise Karatay’ın diğer kadın yarışmacıların Murat Boz tarafından ilgi gördüğünü iddia ederek kıskandıklarını ifade etti. Hatta bu duruma Seren Ay Çetin’den de destek geldi.

Seren Ay Çetin, “İlk diyaloğu senle kurdu” diyerek Karatay’ın doğru söylediğini ifade etti. Sosyal medyada da oldukça çok konuşulan bu görüntülerden sonra Nefise Karatay’ın verdiği röportaj dikkat çekti. Birleşme partisindeki detaylar sosyal medyanın da dikkatini çekti.

Jüri üyesi olarak Survivor 2026 birleşme partisinde yer alan Murat Boz, yarışmacı Nefise Karatay ile dans edip şarkı söylemesi kadın yarışmacılar tarafından çekememezliğe neden oldu. Nefise Karatay’ın Murat Boz çılgınlığı devam ederken, olay oluşturacak detaylar dikkat çekti.

Nefise Karatay, “Kıskanmakta çok haklısınız, ben olsam bende beni kıskanırdım. Murat Boz'un kafasını karıştırmaya çalıştılar. Gözde, geçmiş adamın önünü topuklularıyla beni kapatıyor. Adam beni dansa kaldırmak istiyor.” dedi. Daha sonra sözlerine “Allahtan o kadar kalabalığın arasında Murat Boz "Geri dönüş olsa" diyerek yine bana geldi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.