Survivor 2026 veda eden Osman Can'dan ilk açıklama! Osman Can'ın Survivor 2026 şampiyon adayı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’da elenen Osman Can, yarışmaya veda ettikten sonra ilk kez konuştu. Yarışma sürecini değerlendiren Osman Can, performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Erken elendim benden kötü performanslar vardı” sözleriyle dikkat çekti. Osman Can, açıklamalarıyla sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Survivor 2026 sezonuna All Star ekibinden katılan Osman Can Ural, Gönüllüler takımının güçlü adaylarından biriydi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı ile çıktığı eleme oyununda halk oylamasına kalan Osman Can Ural Survivor 2026’ya veda etti. Osman Can’ın vedası sonrası Dominik Cumhuriyetinden yaptığı röportajdaki söylemleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Survivor yarışması boyunca gösterdiği performansın çok yüksek olduğu ve eleme oyununda fazla dikkatini veremediğini açıkladı. “ Elenmeyi hak ettin mi? sorusuna ise Osman Can verdiği cevapla Nagihan’ın sözlerini desteledi. Osman Can, Barış Murat Yağcı’nın adada hiçbir şey yapmadığına değindi.
“ Erken elendim benden kötü performanslar vardı Can Bayhan Murat Arkın ve Barış. Barış’ı severim ama takım için bir şey yapmıyordu.”
Survivor 2026 yarışmasına veda eden Osman Can Ural, yarışmadaki final dörtlüsünü açıkladı. Survivor 2026 sezonuna damga vuran isimlerin başında gelen Mert Nobre, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Ramazan Sarı ve Sercan Yıldırım açıklamasıyla final dörtlüsünü açıkladı.
Osman Can, Survivor 2026 sezonunda kimin şampiyon olmasını istemediğini de açıkladı. Takım içerisinde de anlaşma sağladığı Nagihan Karadere’nin adını verdi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu