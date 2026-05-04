Survivor 2026’da elenen Osman Can, yarışmaya veda ettikten sonra ilk kez konuştu. Yarışma sürecini değerlendiren Osman Can, performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Erken elendim benden kötü performanslar vardı” sözleriyle dikkat çekti. Osman Can, açıklamalarıyla sosyal medyada da geniş yankı buldu.

HABERİN ÖZETİ Survivor 2026 veda eden Osman Can'dan ilk açıklama! Osman Can'ın Survivor 2026 şampiyon adayı Survivor 2026'dan elenen Osman Can, yarışma performansını değerlendirerek eleme sonrası ilk kez konuştu. Osman Can, yarışma sürecinde performansından memnun olduğunu ancak erken elendiğini ve kendisinden daha kötü performans gösterenlerin olduğunu belirtti. Barış Murat Yağcı'nın takım için bir şey yapmadığına değindi. Survivor 2026'nın final dörtlüsünü Mert Nobre, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Ramazan Sarı ve Sercan Yıldırım olarak açıkladı. Nagihan Karadere'nin şampiyon olmasını istediğini dile getirdi. Survivor 2026 Kırmızı takım ve Mavi takım kadroları ile elenen yarışmacıların listesi paylaşıldı. Survivor 2026'da bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar arasında Mert Nobre, Seda Albayrak, Ramazan Sarı, Deniz Çatalbaş, Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım ve Sude Demir yer aldı.

Survivor 2026 sezonuna All Star ekibinden katılan Osman Can Ural, Gönüllüler takımının güçlü adaylarından biriydi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı ile çıktığı eleme oyununda halk oylamasına kalan Osman Can Ural Survivor 2026’ya veda etti. Osman Can’ın vedası sonrası Dominik Cumhuriyetinden yaptığı röportajdaki söylemleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor yarışması boyunca gösterdiği performansın çok yüksek olduğu ve eleme oyununda fazla dikkatini veremediğini açıkladı. “ Elenmeyi hak ettin mi? sorusuna ise Osman Can verdiği cevapla Nagihan’ın sözlerini desteledi. Osman Can, Barış Murat Yağcı’nın adada hiçbir şey yapmadığına değindi.

“ Erken elendim benden kötü performanslar vardı Can Bayhan Murat Arkın ve Barış. Barış’ı severim ama takım için bir şey yapmıyordu.”

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Osman Can Ural, yarışmadaki final dörtlüsünü açıkladı. Survivor 2026 sezonuna damga vuran isimlerin başında gelen Mert Nobre, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Ramazan Sarı ve Sercan Yıldırım açıklamasıyla final dörtlüsünü açıkladı.

Osman Can, Survivor 2026 sezonunda kimin şampiyon olmasını istemediğini de açıkladı. Takım içerisinde de anlaşma sağladığı Nagihan Karadere’nin adını verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR