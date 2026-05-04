Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026 veda eden Osman Can'dan ilk açıklama! Osman Can'ın Survivor 2026 şampiyon adayı

Survivor 2026’ya veda eden Osman Can, elenmesinin ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren Osman Can, şampiyonluk adayları arasında gördüğü yarışmacıları açıkladı. Veda sonrası yaptığı samimi değerlendirmeler, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Survivor 2026’ya veda eden Osman Can Ural’ın şampiyon adayı şaşırtmadı

’da elenen Osman Can, yarışmaya veda ettikten sonra ilk kez konuştu. Yarışma sürecini değerlendiren Osman Can, performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Erken elendim benden kötü performanslar vardı” sözleriyle dikkat çekti. Osman Can, açıklamalarıyla sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Survivor 2026'dan elenen Osman Can, yarışma performansını değerlendirerek eleme sonrası ilk kez konuştu.
Osman Can, yarışma sürecinde performansından memnun olduğunu ancak erken elendiğini ve kendisinden daha kötü performans gösterenlerin olduğunu belirtti.
Barış Murat Yağcı'nın takım için bir şey yapmadığına değindi.
Survivor 2026'nın final dörtlüsünü Mert Nobre, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Ramazan Sarı ve Sercan Yıldırım olarak açıkladı.
Nagihan Karadere'nin şampiyon olmasını istediğini dile getirdi.
Survivor 2026 Kırmızı takım ve Mavi takım kadroları ile elenen yarışmacıların listesi paylaşıldı.
Survivor 2026'da bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar arasında Mert Nobre, Seda Albayrak, Ramazan Sarı, Deniz Çatalbaş, Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım ve Sude Demir yer aldı.
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN OSMAN CAN’DAN AÇIKLAMA

Survivor 2026 sezonuna All Star ekibinden katılan Osman Can Ural, Gönüllüler takımının güçlü adaylarından biriydi. Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı ile çıktığı eleme oyununda halk oylamasına kalan Osman Can Ural Survivor 2026’ya veda etti. Osman Can’ın vedası sonrası Dominik Cumhuriyetinden yaptığı röportajdaki söylemleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor yarışması boyunca gösterdiği performansın çok yüksek olduğu ve eleme oyununda fazla dikkatini veremediğini açıkladı. “ Elenmeyi hak ettin mi? sorusuna ise Osman Can verdiği cevapla Nagihan’ın sözlerini desteledi. Osman Can, Barış Murat Yağcı’nın adada hiçbir şey yapmadığına değindi.

“ Erken elendim benden kötü performanslar vardı Can Bayhan Murat Arkın ve Barış. Barış’ı severim ama takım için bir şey yapmıyordu.”

OSMAN CAN URAL’IN SURVİVOR ŞAMPİYON ADAYI

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Osman Can Ural, yarışmadaki final dörtlüsünü açıkladı. Survivor 2026 sezonuna damga vuran isimlerin başında gelen Mert Nobre, , Nefise Karatay, Ramazan Sarı ve Sercan Yıldırım açıklamasıyla final dörtlüsünü açıkladı.

Osman Can, Survivor 2026 sezonunda kimin şampiyon olmasını istemediğini de açıkladı. Takım içerisinde de anlaşma sağladığı Nagihan Karadere’nin adını verdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
