Survivor 2026’da rekor kırıldı! Mert Nobre Survivor’ın son 3 sezonun rekorunu kırdı!

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün artarken, Mert Nobre gösterdiği performansla öne çıktı. Başarılı yarışmacı, birebir mücadelelerde üst üste galibiyet alarak son 3 sezonun rekorunu kırdı. Parkurlarda sergilediği hız, denge ve isabetli atışlarıyla dikkat çeken Nobre, takımına kritik sayılar kazandırdı. Bu başarı, yarışma tarihinde önemli bir istatistik olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

SURVİVOR 2026’DA REKOR

Survivor Türkiye sezonu boyunca birçok yarışmacı performansıyla ve başarı sıralamasıyla adını altın harflerle yazdırmıştı. Survivor’ın en iyileri arasında yer alan Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Çalışkan, Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan gibi birçok yarışmacı performansıyla adından söz ettirdiler.

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler takımında boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu Mert Nobre gösterdiği performansla adını tarihe yazdı. Çıktığı her oyunda gösterdiği performans ve başarı sıralamasıyla adeta Survivor 2026 sezonunu 1 numaralı ismi oldu. Birçok yarışmacının şampiyon adayı olan Mert Nobre üst üste sergilediği performansla beğeni topluyor.

MERT NOBRE’DEN REKOR SAYI

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün artarken, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Mert Nobre performansıyla tarihe geçti. Başarılı yarışmacı, birebir mücadelelerde üst üste 16 galibiyet alarak son 3 sezonun en iyi serisine imza attı ve önemli bir rekorun sahibi oldu.

Daha önce bu alandaki rekor, 2024 sezonunda 15 galibiyetle Ogeday Girişken’e aitti. Nobre’nin bu başarıyı geride bırakması, Survivor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Parkurlarda sergilediği hız, denge ve atışlardaki isabet oranıyla öne çıkan yarışmacı, takımına kazandırdığı kritik sayılarla da dikkat çekiyor.

Mert Nobre’nin yakaladığı bu istatistik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran performans, Survivor 2026’nın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Başarılı yarışmacının bu seriyi daha ileri taşıyıp taşıyamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Barış Murat Yağcı

Nagihan Karadere

Sude Demir

Seda Albayrak

Can Berkay Ertemiz

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR