Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’da rekor kırıldı! Mert Nobre Survivor’ın son 3 sezonun rekorunu kırdı!

Survivor 2026’da performansıyla dikkat çeken Mert Nobre, birebir mücadelelerde elde ettiği başarıyla adını yarışma tarihine yazdırdı. Üst üste galibiyetler alan Nobre, son 3 sezonun en iyi serisini yakalayarak rekor kırdı. Parkurlardaki hızı ve istikrarıyla öne çıkan yarışmacı, takımına önemli katkılar sağladı. Mert Nobre’nin performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, izleyiciler Survivor 2026’ın şampiyonu yorumlarını yapıyor

Fatimatüzzehra Maslak
05.05.2026
22:38
05.05.2026
22:40

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün artarken, Mert Nobre gösterdiği performansla öne çıktı. Başarılı yarışmacı, birebir mücadelelerde üst üste galibiyet alarak son 3 sezonun rekorunu kırdı. Parkurlarda sergilediği hız, denge ve isabetli atışlarıyla dikkat çeken Nobre, takımına kritik sayılar kazandırdı. Bu başarı, yarışma tarihinde önemli bir istatistik olarak kayıtlara geçerken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026'da eski Brezilyalı futbolcu Mert Nobre, birebir mücadelelerde üst üste 16 galibiyet alarak son 3 sezonun rekorunu kırdı.
Mert Nobre, Survivor 2026'da birebir mücadelelerde üst üste 16 galibiyet alarak son 3 sezonun en iyi serisini elde etti.
Bu rekor daha önce 2024 sezonunda Ogeday Girişken'e aitti (15 galibiyet).
Mert Nobre, Ünlüler takımında yer almaktadır.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosunda Bayhan Gürhan, Deniz Çatalbaş, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Lina Hourieh ve Murat Arkın bulunmaktadır.
Survivor 2026 Mavi takım kadrosunda Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Barış Murat Yağcı, Nagihan Karadere, Sude Demir, Seda Albayrak ve Can Berkay Ertemiz bulunmaktadır.
SURVİVOR 2026’DA REKOR

Survivor Türkiye sezonu boyunca birçok yarışmacı performansıyla ve başarı sıralamasıyla adını altın harflerle yazdırmıştı. Survivor’ın en iyileri arasında yer alan Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Ogeday Çalışkan, Adem Kılıçcı ve Avatar Atakan gibi birçok yarışmacı performansıyla adından söz ettirdiler.

Survivor 2026 sezonunda Ünlüler takımında boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu Mert Nobre gösterdiği performansla adını tarihe yazdı. Çıktığı her oyunda gösterdiği performans ve başarı sıralamasıyla adeta Survivor 2026 sezonunu 1 numaralı ismi oldu. Birçok yarışmacının şampiyon adayı olan Mert Nobre üst üste sergilediği performansla beğeni topluyor.

MERT NOBRE’DEN REKOR SAYI

Survivor 2026’da rekabet her geçen gün artarken, yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Mert Nobre performansıyla tarihe geçti. Başarılı yarışmacı, birebir mücadelelerde üst üste 16 galibiyet alarak son 3 sezonun en iyi serisine imza attı ve önemli bir rekorun sahibi oldu.

Daha önce bu alandaki , 2024 sezonunda 15 galibiyetle Ogeday Girişken’e aitti. Nobre’nin bu başarıyı geride bırakması, Survivor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Parkurlarda sergilediği hız, denge ve atışlardaki isabet oranıyla öne çıkan yarışmacı, takımına kazandırdığı kritik sayılarla da dikkat çekiyor.

Mert Nobre’nin yakaladığı bu istatistik, hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran performans, Survivor 2026’nın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Başarılı yarışmacının bu seriyi daha ileri taşıyıp taşıyamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Murat Arkın

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
  • Can Berkay Ertemiz
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 4 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
