Survivor 2026’ya veda eden Bayhan’dan ilk paylaşım! “ Survivor 2026 hayatımda”

Survivor 2026 sezonunda yarışan Bayhan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Burun kanaması şikâyeti sonrası rahatsızlanan yarışmacı, Acun Medya sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerin ardından yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Sağlık durumunun risk oluşturması üzerine alınan karar doğrultusunda Bayhan’ın Survivor yolculuğu sona erdi. Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan yarışmacı, takipçilerine seslendi.

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN BAYHAN’DAN İLK PAYLAŞIM

Survivor 2026 sezonunda yarışan Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımında Acun Ilıcalı ve yapım ekibine teşekkür eden Bayhan, Survivor sürecini 'müthiş bir serüven' olarak tanımladı. Yayınladığı fotoğrafta Acun Ilıcalı ile birlikte yer alan Bayhan açıklamasında yarışma boyunca kendisine verilen değer, emek ve destek için teşekkür ederken, yapım ekibinin profesyonelliğine de vurgu yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, izleyicilerden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Yarışmanın takipçileri Bayhan’ın vedasına üzülürken, bazı kullanıcılar onun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Bayhan paylaşımında, “ Müthiş bir serüven olarak noktaladığım 2026 Survivor hayatımda siz ve ekibinizin bana verdiği değer, emek, gerçeklik ve mütevaziliğinizden ötürü çok teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi. İzleyiciler, Bayhan ile ilgili yorumlarında sakin tavrı ve duruşunu öne çıkardı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı ( kaptan)

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere (mavi takım)

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

Gözde Bozkurt

Engincan Tura

Seren Ay Çetin

Osman Can Ural

Seda Albayrak

Bayhan

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR