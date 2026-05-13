Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’ya veda eden Bayhan’dan ilk paylaşım! “ Survivor 2026 hayatımda”

Survivor 2026 sezonunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda eden Bayhan, adadan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk paylaşımla gündeme geldi. Burun kanaması şikâyeti sonrası hastaneye kaldırılan yarışmacı, Acun Medya ekibinin kararı doğrultusunda sağlık durumu gerekçe gösterilerek yarışmadan çekildi. Bayhan’ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, “Survivor 2026 hayatımda…” sözleri dikkat çekti.

sezonunda yarışan Bayhan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle adaya veda etmek zorunda kaldı. Burun kanaması şikâyeti sonrası rahatsızlanan yarışmacı, Acun Medya sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerin ardından yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Sağlık durumunun risk oluşturması üzerine alınan karar doğrultusunda Bayhan’ın Survivor yolculuğu sona erdi. Adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan yarışmacı, takipçilerine seslendi.

Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yarışmaya veda etti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bayhan, burun kanaması şikayeti sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.
Bayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı ve yapım ekibine teşekkür ederek Survivor sürecini 'müthiş bir serüven' olarak tanımladı.
Paylaşımında yarışma boyunca kendisine verilen değer, emek ve destek için teşekkür eden Bayhan, yapım ekibinin profesyonelliğine de vurgu yaptı.
Bayhan'ın vedasına izleyiciler üzülürken, bazı kullanıcılar onun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.
Metinde Survivor 2026 Kırmızı ve Mavi Takım kadroları ile veda eden ve bireysel dokunulmazlık alan yarışmacıların listesi de yer almaktadır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN BAYHAN’DAN İLK PAYLAŞIM

Survivor 2026 sezonunda yarışan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımında ve yapım ekibine teşekkür eden Bayhan, Survivor sürecini 'müthiş bir serüven' olarak tanımladı. Yayınladığı fotoğrafta Acun Ilıcalı ile birlikte yer alan Bayhan açıklamasında yarışma boyunca kendisine verilen değer, emek ve destek için teşekkür ederken, yapım ekibinin profesyonelliğine de vurgu yaptı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, izleyicilerden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Yarışmanın takipçileri Bayhan’ın vedasına üzülürken, bazı kullanıcılar onun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Bayhan paylaşımında, “ Müthiş bir serüven olarak noktaladığım 2026 Survivor hayatımda siz ve ekibinizin bana verdiği değer, emek, gerçeklik ve mütevaziliğinizden ötürü çok teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi. İzleyiciler, Bayhan ile ilgili yorumlarında sakin tavrı ve duruşunu öne çıkardı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI TAKIM

Deniz Çatalbaş

Can Berkay Ertemiz

Mert Nobre

Lina Hourieh

Barış Murat Yağcı ( kaptan)

Sude Demir

SURVİVOR 2026 MAVİ TAKIM KADROSU

Nefise Karatay

Ramazan Sarı

Sercan Yıldırım

Nagihan Karadere (mavi takım)

Beyza Gemici

Murat Arkın

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
  • Seren Ay Çetin
  • Osman Can Ural
  • Seda Albayrak
  • Bayhan
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 4 sembol – Ünlüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 3 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı
