Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Survivor 2026’ya veda eden Engincan’dan flaş sözler! Final dörtlüsünü açıkladı

Survivor 2026’ya veda eden Engincan Tura, yarışma sonrası ilk kez konuştu. Survivor’da yaşadıklarını anlatan Engincan, final dörtlüsüne kalacağını düşündüğü isimleri ve şampiyon adayını açıkladı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Engincan Tura’nın Survivor 2026 Şampiyon adayı kim? İşte detaylar…

Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 20:39

Survivor 2026 sezonunda elenmesiyle dikkat çeken Engincan Tura, yarışmaya veda ettikten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Zorlu parkurlar ve ada hayatı boyunca yaşadığı deneyimleri paylaşan Engincan, yarışmadaki rekabetin beklediğinden daha sert geçtiğini ifade etti. Kendi performansını değerlendiren yarışmacı, finale kalma potansiyeli gördüğü isimleri de tek tek sıraladı. Final dörtlüsüne dair tahminlerini açıklayan Engincan, şampiyonluk için en güçlü adayı da işaret etti. Açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacının sözleri, Survivor izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Engincan Tura’nın Şampiyon adayı kim?

HABERİN ÖZETİ

Survivor 2026'dan elenen Engincan Tura, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarda şampiyonluk adayı olarak Mert Nobre'yi işaret etti.
Engincan Tura, Survivor 2026'dan elenmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
Engincan Tura'ya göre Survivor 2026 final dörtlüsü Ramazan Sarı, Nagihan Karadere, Mert Nobre ve Nefise Karatay'dan oluşacak.
Engincan Tura, şampiyonluk için en güçlü adayın Mert Nobre olduğunu ve şampiyon olma ihtimalinin %90 olduğunu belirtti.
Engincan Tura, Seren Ay'ın performansının düşük olduğunu ve şampiyonluk yarışında olmaması gerektiğini savundu.
SURVİVOR 2026’DAN ELENEN ENGİNCAN’IN FİNAL DÖRTLÜSÜ

Survivor 2026 sezonuna veda eden Engincan Tura, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Elenmesinin ardından konuşan Engincan, Survivor’daki güçlü isimleri değerlendirerek kendi final dörtlüsünü açıkladı.

Engincan’ın tahminine göre final koltuğu için en iddialı isimler Ramazan Sarı, Nagihan Karadere, Mert Nobre ve Nefise Karatay oldu. Yarışmadaki performanslarıyla öne çıkan bu isimlerin hem fiziksel güçleri hem de stratejik oyunlarıyla finale kalabileceğini ifade etti.

Kendi elenmesini de değerlendiren Engincan, Survivor’da dengenin her an değişebildiğini vurgularken, rekabetin son haftalarda daha da sertleşeceğini dile getirdi. Açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacı, final dörtlüsü tahminiyle izleyiciler arasında yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

ENGİNCAN’IN SURVİVOR 2026 ŞAMPİYON ADAYI

Survivor 2026’dan elenen Engincan Tura, final dörtlüsünü değerlendiren, şampiyonluk tahminleriyle dikkat çekti. Engincan’a göre şampiyonluk için en güçlü aday Mert Nobre. Yarışmacı, “Kim şampiyon olsun?” sorusuna verdiği yanıtta Nobre’nin %90 ihtimalle kupaya uzanacağını iddia etti. Fiziksel gücü ve parkur performansıyla öne çıkan Nobre’nin finale en yakın isim olduğunu söyledi.

Öte yandan Engincan, Seren Ay hakkında ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. Performansının düşük olduğunu savunan eski yarışmacı, Seren Ay’ın şampiyonluk yarışında olmaması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede tartışma dikkat çekti. Engincan’ın iddialı sözleri Survivor 2026 kulislerini yeniden hareketlendirirken, izleyiciler arasında “ Survivor 2026 şampiyon kim olacak?” sorusu daha da merak edilir hale geldi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Barış Murat Yağcı
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
  • Nisanur Güler
  • Serhan Onat
  • Gözde Bozkurt
  • Engincan Tura
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 3 sembol – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş 2 sembol – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı 2 sembol - Gönüllüler takımı
  • Sercan Yıldırım – Ünlüler Takımı
  • Sude Demir – Gönüllüler Takımı

