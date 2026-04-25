Survivor 2026’ya veda eden Engincan’dan flaş sözler! Final dörtlüsünü açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026 sezonunda elenmesiyle dikkat çeken Engincan Tura, yarışmaya veda ettikten sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Zorlu parkurlar ve ada hayatı boyunca yaşadığı deneyimleri paylaşan Engincan, yarışmadaki rekabetin beklediğinden daha sert geçtiğini ifade etti. Kendi performansını değerlendiren yarışmacı, finale kalma potansiyeli gördüğü isimleri de tek tek sıraladı. Final dörtlüsüne dair tahminlerini açıklayan Engincan, şampiyonluk için en güçlü adayı da işaret etti. Açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacının sözleri, Survivor izleyicileri arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Engincan Tura’nın Survivor 2026 Şampiyon adayı kim?
Survivor 2026 sezonuna veda eden Engincan Tura, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Elenmesinin ardından konuşan Engincan, Survivor’daki güçlü isimleri değerlendirerek kendi final dörtlüsünü açıkladı.
Engincan’ın tahminine göre final koltuğu için en iddialı isimler Ramazan Sarı, Nagihan Karadere, Mert Nobre ve Nefise Karatay oldu. Yarışmadaki performanslarıyla öne çıkan bu isimlerin hem fiziksel güçleri hem de stratejik oyunlarıyla finale kalabileceğini ifade etti.
Kendi elenmesini de değerlendiren Engincan, Survivor’da dengenin her an değişebildiğini vurgularken, rekabetin son haftalarda daha da sertleşeceğini dile getirdi. Açıklamalarıyla dikkat çeken yarışmacı, final dörtlüsü tahminiyle izleyiciler arasında yeni tartışmaların fitilini ateşledi.
Survivor 2026’dan elenen Engincan Tura, final dörtlüsünü değerlendiren, şampiyonluk tahminleriyle dikkat çekti. Engincan’a göre şampiyonluk için en güçlü aday Mert Nobre. Yarışmacı, “Kim şampiyon olsun?” sorusuna verdiği yanıtta Nobre’nin %90 ihtimalle kupaya uzanacağını iddia etti. Fiziksel gücü ve parkur performansıyla öne çıkan Nobre’nin finale en yakın isim olduğunu söyledi.
Öte yandan Engincan, Seren Ay hakkında ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. Performansının düşük olduğunu savunan eski yarışmacı, Seren Ay’ın şampiyonluk yarışında olmaması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede tartışma dikkat çekti. Engincan’ın iddialı sözleri Survivor 2026 kulislerini yeniden hareketlendirirken, izleyiciler arasında “ Survivor 2026 şampiyon kim olacak?” sorusu daha da merak edilir hale geldi.
