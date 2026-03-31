Survivor 2026’ya veda eden Nisanur’dan şaşırtan açıklama! “Seren Ay, Bayhan’ın başarısını hazmedemedi!”

Survivor gündemini sarsan açıklama Nisanur Güler’den geldi. Yarışmadaki dengeleri değiştiren düello sonrası yaşanan tartışmaya dair konuşan Güler, Bayhan’ın tavrını “babacan” olarak tanımlarken, Seren Ay ile yaşanan gerilimin bilinmeyen yönlerini paylaştı. Ekranlara yansımayan bir detayı da ilk kez açıklayan Nisanur, Seren Ay’ın düello sonrası Bayhan’dan özür dilediğini söyledi. Asıl dikkat çeken iddia, Seren Ay’ın Bayhan’ın halktan gördüğü ilgiyi hazmedemediği yönünde oldu. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN NİSANUR GÜLER’DEN ŞOK AÇIKLAMALAR

Survivor 2026 yarışmasına veda eden Nisanur Güler, konuk olarak katıldığı Gel Konuşalım programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seren Ay ile olan kavgasının perde arkasında yaşanılanları birbir anlatan Nisanur, olayın kimin yüzünden çıktığını da söyledi. Nisanur Güler: “Tartışmayı başlatan Deniz oldu. O takımda star olmak isteyen ben değilim. Kimin istediğini herkes biliyor. Seren Ay’a ne kadar samimiyetsiz, saygısız bir karakter olduğunu Türkiye’ye gösterdiği için veda anında teşekkür ettim.” sözleriyle ifade etti.

Düello oyununda yaşadıklarından da söz eden Nisanur, Survivor yarışmasına bir kez daha çağrılsam yine giderim açıklamasıyla sevenlerini sevindirdi. Survivor Türkiye yarışmasının ilerleyen sezonlarında Nisanur Güler yeniden ekranlarda olabilir.

SURVİVOR NİSANUR’DAN ŞOK İDDİA

Seren Ay’ın kavga günü sonrası Bayhan ile tartışıp bağrıştığı görüntüler ekranlara gelmişti. Eleme potasında da Bayhan’ın adını yazan Seren Ay’ın Bayhan’dan özür dileyip dilemediği ekranlara gösterilmemişti. Survivor’a veda eden Nisanur Güler, yaptığı açıklamalarla adeta şaşırttı. Seren Ay ile Bayhan arasında yaşanan tartışmanın perde arkasına dair söyledikleri, izleyicilerin dikkatini çekti.

Nisanur Güler, yaptığı açıklamada Seren Ay’ın kavga sonrası Bayhan’ın yanına giderek özür dilediğini ifade etti. “Bayhan abi çok babacan biri, bana abilik yaptı” diyen Nisanur, ekranlara yansımayan bu anın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Ayrıca Seren Ay’ın Bayhan’ın halktan gördüğü ilgiyi hazmedemediğini öne sürmesi, Survivor kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR