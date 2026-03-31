Survivor 2026’ya veda eden Nisanur’dan şaşırtan açıklama! “Seren Ay, Bayhan’ın başarısını hazmedemedi!”

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor gündemini sarsan açıklama Nisanur Güler’den geldi. Yarışmadaki dengeleri değiştiren düello sonrası yaşanan tartışmaya dair konuşan Güler, Bayhan’ın tavrını “babacan” olarak tanımlarken, Seren Ay ile yaşanan gerilimin bilinmeyen yönlerini paylaştı. Ekranlara yansımayan bir detayı da ilk kez açıklayan Nisanur, Seren Ay’ın düello sonrası Bayhan’dan özür dilediğini söyledi. Asıl dikkat çeken iddia, Seren Ay’ın Bayhan’ın halktan gördüğü ilgiyi hazmedemediği yönünde oldu. Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Survivor 2026 yarışmasına veda eden Nisanur Güler, konuk olarak katıldığı Gel Konuşalım programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seren Ay ile olan kavgasının perde arkasında yaşanılanları birbir anlatan Nisanur, olayın kimin yüzünden çıktığını da söyledi. Nisanur Güler: “Tartışmayı başlatan Deniz oldu. O takımda star olmak isteyen ben değilim. Kimin istediğini herkes biliyor. Seren Ay’a ne kadar samimiyetsiz, saygısız bir karakter olduğunu Türkiye’ye gösterdiği için veda anında teşekkür ettim.” sözleriyle ifade etti.
Düello oyununda yaşadıklarından da söz eden Nisanur, Survivor yarışmasına bir kez daha çağrılsam yine giderim açıklamasıyla sevenlerini sevindirdi. Survivor Türkiye yarışmasının ilerleyen sezonlarında Nisanur Güler yeniden ekranlarda olabilir.
Seren Ay’ın kavga günü sonrası Bayhan ile tartışıp bağrıştığı görüntüler ekranlara gelmişti. Eleme potasında da Bayhan’ın adını yazan Seren Ay’ın Bayhan’dan özür dileyip dilemediği ekranlara gösterilmemişti. Survivor’a veda eden Nisanur Güler, yaptığı açıklamalarla adeta şaşırttı. Seren Ay ile Bayhan arasında yaşanan tartışmanın perde arkasına dair söyledikleri, izleyicilerin dikkatini çekti.
Nisanur Güler, yaptığı açıklamada Seren Ay’ın kavga sonrası Bayhan’ın yanına giderek özür dilediğini ifade etti. “Bayhan abi çok babacan biri, bana abilik yaptı” diyen Nisanur, ekranlara yansımayan bu anın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Ayrıca Seren Ay’ın Bayhan’ın halktan gördüğü ilgiyi hazmedemediğini öne sürmesi, Survivor kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
