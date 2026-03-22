Survivor 22 Mart 2026 ikinci sembol oyununu kim kazandı? Sembol oyununu alan erkek ve kadın yarışmacı

Survivor 22 Mart 2026 yayınlanan yeni bölümünde oynanan ikinci sembol oyunu, yarışmacılar arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Erkek yarışmacıların denge oyununda ter döktüğü mücadelede odaklanma ön plana çıktı. Final etabında rakiplerini geride bırakmayı başaran yarışmacı, sembolün sahibi olarak gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Bu önemli kazanım, hem bireysel motivasyonu artırdı hem de takım içindeki dengeleri etkiledi. Peki, Survivor 22 Mart 2026’da ikinci sembol oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 22 MART 2026’DA İKİNCİ SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 22 Mart 2026’da ikinci sembol oyununu kazanan erkek yarışmacı Ramazan Sarı oldu. Kadın yarışmacılarda ikinci sembolü alan yarışmacı Deniz Çatalbaş oldu.

SURVİVOR 2026 ERKEKLER DÜELLOSUNA ÇIKACAK YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2026 erkek halk oylaması sonucunda en az oyu alan Serhan Onat ve Engincan Tura düello oyununa çıkacak. İkili arasında yaşanılan rekabet sonucunda bir kişi elenecek.

20 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

20 Mart 2026 Survivor eleme adayı Serhan Onat ve Osman Can Ural oldu.

17 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

17 Mart 2026 Survivor eleme adayı Barış Murat Yağcı oldu.

16 Mart 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının dokunulmazlığı kazanması sonucunda Gönüllüler takımı erkek eleme potasına Engincan Tura’nın adını yazdı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU ERKEKLERDE KİM ALDI?

18 Mart 2026 Survivor ilk sembolü kazanan yarışmacı Mert Nobre oldu.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU KADINLARDA KİM ALDI?

19 Mart 2026 Survivor sembol oyununu kadın yarışmacılardan Seda Albayrak oldu.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR