Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

Mart 28, 2026 23:02
survivor 2026 dokunulmazlık oyunu

Survivor 2026’da 12. Hafta dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan futbol maçında yarışmacılar gol atmak için adeta yarıştı. Sinirlerin gerildiği ve seslerin yükseldiği oyunda bir takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Kadın eleme haftasında 3. Ve 4. Adaylar belli olacak. Peki, Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Survivor 2026’nın 28 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelen 12. hafta dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları, futbol maçında kıyasıya rekabet ederken her gol için adeta birbirleriyle yarıştı. Sinirlerin gerildiği, seslerin yükseldiği oyun sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanmayı başardı ve eleme potasından kurtuldu. Kadın eleme haftasında ise 3. ve 4. eleme adayları da belli olacak. Survivor izleyicileri, bu kritik oyunun ardından hangi takımın kazandığını ve eleme adayı olan yarışmacıları merakla takip ediyor. Peki, Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

survivor 2026 kadın yarışmacılar

SURVİVOR 28 MART 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. 

28 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

28 Mart 2026 Survivor eleme adayı olan 3. aday Seren Ay Çetin Ve 4. Aday Nisanur Güler oldu..

survivor 2026 eleme adayı

SURVİVOR 27 MART 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 27 Mart 2026’da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Seda Albayrak oldu.

SURVİVOR 22 MART 2026’DA İKİNCİ SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Mart 2026 akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazananları Deniz Çatalbaş ve Ramazan Sarı oldu.

 

survivor 2026

24 MART 2026’DA SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 24 Mart 2026 eleme adayı Sude Demir oldu.

23 MART 2026 SURVİVOR ELEME ADAYI HANGİ YARIŞMACI OLDU?

23 Mart 2026 Survivor eleme adayı Lina oldu.

SURVİVOR 2026 ELEME OYUNUNA KALAN YARIŞMACILAR 

Sude Demir ve Nisanur Güler oldu. 

survivor

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu 

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu 

  • Ramazan Sarı
  • Serhan Onat
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak

Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam

Survivor 28 Mart 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Mart 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak 2 sembol  – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı
  • Barış Murat Yağcı – Gönüllüler takımı

