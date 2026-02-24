Menü Kapat
11°
Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

Survivor adasında aşk iddiaları magazin gündemine oturdu. Eren’in elenme gecesi Bayhan’ın Sercan ile Deniz’i kast ederek yapmış olduğu el hareketine Deniz’den tepki geldi. Deniz ve Sercan sevgili mi? Deniz Sercan’a yeşil ışık mı yaktı?

Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı
’da Deniz ve Sercan arasındaki aşk iddiaları adada konuşulmaya devam ediyor. Eren’in elenme gecesinde Bayhan’ın konsey sırasında Sercan ile Deniz’i işaret eden el hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İmanın ardından gözler Deniz’e çevrildi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Deniz, sessizliğini bozdu. İkili arasında duygusal bir yakınlaşma olup olmadığı merak edilirken, Deniz’in açıklamaları kafa karıştırdı. Ada kulislerinde konuşulanlar büyürken, “Deniz Sercan’a yeşil ışık mı yaktı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

DENİZ VE SERCAN SEVGİLİ Mİ?

Survivor 2026’ya veda Eren Semerci’nin gitmesinin ardından ve Deniz Çatalbaş sevgili mi soruları sorulmaya başlandı. Bayhan’ın karar aşamasında Sercan’ın Deniz’e ilgi duyduğunu ifade eden açıklamalarda bulunması ve Seren Ay’ın da Sercan’ın Deniz’e ilgisi olabilir söylemleri ortalığa çıktı. Hem Survivor adasında hem de sosyal medyada Sercan ve Deniz arasında aşk mı var iddiası gündem oldu.

Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

Eren’in yarışma sonrası yaptığı açıklamada da buna dayalı herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkatlerden de kaçmadı.

Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

SURVİVOR DENİZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Seren Ay ile dertleşen Deniz, adının Sercan ile anılmasından kaynaklı olarak açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti. Deniz, “Bayhan’ın kendisini göstererek, hareket yaptı Sercan’la. Benim bunu netliğe kavuşturmam gerekiyor. Çünkü takımda böyle bir şey konuşuluyorsa benim haberim olması gerekiyor. Burası Survivor yani; o kadar küçük bir alanda yaşıyoruz ki olabilir, olmayadabilir.” açıklaması Sercan’a yeşil ışık mı yaktı soruları akılları karıştırdı.

Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

SERCAN “ GİDEN GİTTİ “

Sercan, verdiği özel röportajda “ giden gitti kalan sağlara devam” sözleri kimin söyledi. Eren Semerci’nin gitmesiyle rahatladığını ifade eden cümleler miydi? Yayınlanan fragmandaki sözlerin perde arkası merak edildi.

Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
