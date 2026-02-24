Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

Survivor 2026’da Deniz ve Sercan arasındaki aşk iddiaları adada konuşulmaya devam ediyor. Eren’in elenme gecesinde Bayhan’ın konsey sırasında Sercan ile Deniz’i işaret eden el hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İmanın ardından gözler Deniz’e çevrildi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Deniz, sessizliğini bozdu. İkili arasında duygusal bir yakınlaşma olup olmadığı merak edilirken, Deniz’in açıklamaları kafa karıştırdı. Ada kulislerinde konuşulanlar büyürken, “Deniz Sercan’a yeşil ışık mı yaktı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

DENİZ VE SERCAN SEVGİLİ Mİ?

Survivor 2026’ya veda Eren Semerci’nin gitmesinin ardından Sercan Yıldırım ve Deniz Çatalbaş sevgili mi soruları sorulmaya başlandı. Bayhan’ın karar aşamasında Sercan’ın Deniz’e ilgi duyduğunu ifade eden açıklamalarda bulunması ve Seren Ay’ın da Sercan’ın Deniz’e ilgisi olabilir söylemleri ortalığa çıktı. Hem Survivor adasında hem de sosyal medyada Sercan ve Deniz arasında aşk mı var iddiası gündem oldu.

Eren’in yarışma sonrası yaptığı açıklamada da buna dayalı herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkatlerden de kaçmadı.

SURVİVOR DENİZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Seren Ay ile dertleşen Deniz, adının Sercan ile anılmasından kaynaklı olarak açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti. Deniz, “Bayhan’ın kendisini göstererek, hareket yaptı Sercan’la. Benim bunu netliğe kavuşturmam gerekiyor. Çünkü takımda böyle bir şey konuşuluyorsa benim haberim olması gerekiyor. Burası Survivor yani; o kadar küçük bir alanda yaşıyoruz ki olabilir, olmayadabilir.” açıklaması Sercan’a yeşil ışık mı yaktı soruları akılları karıştırdı.

SERCAN “ GİDEN GİTTİ “

Sercan, verdiği özel röportajda “ giden gitti kalan sağlara devam” sözleri kimin söyledi. Eren Semerci’nin gitmesiyle rahatladığını ifade eden cümleler miydi? Yayınlanan fragmandaki sözlerin perde arkası merak edildi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR