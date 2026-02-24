Survivor Deniz sessizliğini bozdu! Deniz Sercanla çıkan aşk iddiasına verdiği cevap kafaları karıştırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’da Deniz ve Sercan arasındaki aşk iddiaları adada konuşulmaya devam ediyor. Eren’in elenme gecesinde Bayhan’ın konsey sırasında Sercan ile Deniz’i işaret eden el hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İmanın ardından gözler Deniz’e çevrildi. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren Deniz, sessizliğini bozdu. İkili arasında duygusal bir yakınlaşma olup olmadığı merak edilirken, Deniz’in açıklamaları kafa karıştırdı. Ada kulislerinde konuşulanlar büyürken, “Deniz Sercan’a yeşil ışık mı yaktı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Survivor 2026’ya veda Eren Semerci’nin gitmesinin ardından Sercan Yıldırım ve Deniz Çatalbaş sevgili mi soruları sorulmaya başlandı. Bayhan’ın karar aşamasında Sercan’ın Deniz’e ilgi duyduğunu ifade eden açıklamalarda bulunması ve Seren Ay’ın da Sercan’ın Deniz’e ilgisi olabilir söylemleri ortalığa çıktı. Hem Survivor adasında hem de sosyal medyada Sercan ve Deniz arasında aşk mı var iddiası gündem oldu.
Eren’in yarışma sonrası yaptığı açıklamada da buna dayalı herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkatlerden de kaçmadı.
Seren Ay ile dertleşen Deniz, adının Sercan ile anılmasından kaynaklı olarak açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti. Deniz, “Bayhan’ın kendisini göstererek, hareket yaptı Sercan’la. Benim bunu netliğe kavuşturmam gerekiyor. Çünkü takımda böyle bir şey konuşuluyorsa benim haberim olması gerekiyor. Burası Survivor yani; o kadar küçük bir alanda yaşıyoruz ki olabilir, olmayadabilir.” açıklaması Sercan’a yeşil ışık mı yaktı soruları akılları karıştırdı.
Sercan, verdiği özel röportajda “ giden gitti kalan sağlara devam” sözleri kimin söyledi. Eren Semerci’nin gitmesiyle rahatladığını ifade eden cümleler miydi? Yayınlanan fragmandaki sözlerin perde arkası merak edildi.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu