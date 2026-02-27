Menü Kapat
 Funda Aydın

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sürpriz açıklama! Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet yapacak mı?

Survivor Türkiye’nin eski yarışmacılarından genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Survivor 2026 yarışmasına dair gelen soruları cevaplayan Aleyna Kalaycıoğlu, Bayhan ile ilgili de sürpriz açıklamalarda bulundu.

Fatimatüzzehra Maslak
27.02.2026
27.02.2026
Survivor 2021 ve 2024 sezonlarında yarışan ve adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, hem yeni imajıyla hem de açıklamalarıyla dikkat çekti. Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2026 yarışması hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Kalaycıoğlu’nun Bayhan hakkında söylemleri ise dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet mi yapacak?

ALEYNA KALAYCIOĞLU’NDAN BAYHAN’A DESTEK

Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine dair yaptığı son açıklamayla magazin gündemine damga vurdu. Kalaycıoğlu, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler kadrosunda yer alan ve performanslarıyla adından söz ettiren Bayhan hakkında gelen düet sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sürpriz açıklama! Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet yapacak mı?

Bayhan’ı beğendiğini ve sahne enerjisini güçlü bulduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, “ Vallahi Bayhan abi çok iyi ya. Onun için bile izliyoruz diyebiliriz. Kral yani. Çok güzel yarışıyor.” sözleriyle desteklediğini ifade etti.

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sürpriz açıklama! Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet yapacak mı?

Muhabir’in “Geldiğinde Bayhan’la bir düet gelir mi? sorusuna Kalaycıoğlu, “ Çok isterim. Neden olmasın, çok isterim.” diyerek olası bir iş birliğine kapıyı araladı. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranları ikiliyi aynı şarkıda görmek istediklerini belirten yorumlar yaptı.

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sürpriz açıklama! Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet yapacak mı?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Aleyna annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamını devam ettiriyor.

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sürpriz açıklama! Aleyna Kalaycıoğlu Bayhan’la düet yapacak mı?

Survivor 2021 gönüllüler takımında mücadele eden Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı. Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yapmıştı. Genç şarkıcı Survivor 2024 All Star sezonuna katılarak bir kez daha yarışmaya hak kazanmıştı. Yarışma sonrası şarkıcılık kariyerine devam eden Aleyna Kalaycıoğlu birçok sanatçıyla düet çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.

