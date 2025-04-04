Survivor Hilmicem İntepe nişanlandı!

Survivor yarışmasına ilk olarak 2013 yılında katılan Hilmi Cem İntepe, daha sonra 2015, 2018 ve 2024 yılında katılarak da adından söz ettirdi. Uzun süredir Pırıl Atasev ile sevgili olan Hilmi Cem İntepe dün nişanlandı.

HİLMİCEM İNTEPE NİŞANLANDI

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Bodrum Masalı gibi dizilerde de rol alan Hilmi Cem İntepe, Geçtiğimiz sene sevgilisi Pırıl Atasev'e evlilik teklifi etmişti. Aralık ayında tatil için gittikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da evlilik teklifi eden Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hilmi Cem İntepe, önceki akşam ise sevgilisi Pırıl Atasev ile sade bir törenle nişanlandı. Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.Çifti yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz ikiliyi yalnız bırakmadı.