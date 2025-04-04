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 | Dilek Ulusan

Survivor Hilmicem İntepe nişanlandı!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe, Londra'da sevgilisi Pırıl Atasev'e evlilik teklif etmişti. Oyunculuk da yapan Hilmi Cem İntepe ile Pırıl Atasev nişanlandı.

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Survivor Hilmicem İntepe nişanlandı!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 10:55

Survivor yarışmasına ilk olarak 2013 yılında katılan Hilmi Cem İntepe, daha sonra 2015, 2018 ve 2024 yılında katılarak da adından söz ettirdi. Uzun süredir Pırıl Atasev ile sevgili olan Hilmi Cem İntepe dün nişanlandı.

HİLMİCEM İNTEPE NİŞANLANDI

Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Bodrum Masalı gibi dizilerde de rol alan Hilmi Cem İntepe, Geçtiğimiz sene sevgilisi Pırıl Atasev'e evlilik teklifi etmişti. Aralık ayında tatil için gittikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da evlilik teklifi eden Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor Hilmicem İntepe nişanlandı!

Hilmi Cem İntepe, önceki akşam ise sevgilisi Pırıl Atasev ile sade bir törenle nişanlandı. Hilmi Cem'i yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz yalnız bırakmadı.Çifti yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz ikiliyi yalnız bırakmadı.

Survivor Hilmicem İntepe nişanlandı!
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Sıkça Sorulan Sorular

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı.15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak herkesin gözdesi oldu.Survivor Hilmicem, 'Bodrum Masalı' adlı dizide de boy gösterdi.
ETİKETLER
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