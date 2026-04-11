Survivor Nefise’den Seda’ya olay sözler! “Bana özeniyorsun” iddiası gündem oldu

Survivor’da rekabetin dozu her geçen gün artarken, yarışmacılar arasındaki diyaloglar da gündem oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Nefise Karatay’ın, Seda’ya yönelik sarf ettiği sözler dikkat çekti. “Bana özeniyorsun” ifadesiyle gündeme gelen tartışma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler ikiye bölünürken, bazıları Nefise’yi haklı buldu, bazıları ise Seda’ya destek verdi.
Survivor 2026 sezonunda her geçen gün etkisini daha da artırıyor. Oyun dışında yarışmacılar arasındaki gerilim de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sırasında Nefise Karatay ve Seda arasında yaşanan tartışma, bölüme damga vuran anlardan biri oldu.
Oyun esnasında Nefise’ye yönelik yapılan bir hareketin ardından sinirler gerildi. Duruma tepki gösteren Nefise, “Yapıyorsun. Göz var, izan var” sözleriyle Seda’ya sitem etti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Nefise’nin “Bana özeniyorsun bana” şeklindeki ifadeleri, ortamda tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.
Seda ise suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu. “Ben kimseye özenmiyorum” diyerek karşılık veren yarışmacı, yaşanan durumun yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İkili arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken, takım arkadaşlarının araya girmesiyle tartışma kontrol altına alındı.
