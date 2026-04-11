Survivor Nefise’den Seda’ya olay sözler! “Bana özeniyorsun” iddiası gündem oldu

Survivor’da rekabetin dozu her geçen gün artarken, yarışmacılar arasındaki diyaloglar da gündem oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Nefise Karatay’ın, Seda’ya yönelik sarf ettiği sözler dikkat çekti. “Bana özeniyorsun” ifadesiyle gündeme gelen tartışma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İzleyiciler ikiye bölünürken, bazıları Nefise’yi haklı buldu, bazıları ise Seda’ya destek verdi.

SURVİVOR NEFİSE’DEN SEDA’YA ÖZENİYORSUN İMASI

Survivor 2026 sezonunda her geçen gün etkisini daha da artırıyor. Oyun dışında yarışmacılar arasındaki gerilim de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sırasında Nefise Karatay ve Seda arasında yaşanan tartışma, bölüme damga vuran anlardan biri oldu.

Oyun esnasında Nefise’ye yönelik yapılan bir hareketin ardından sinirler gerildi. Duruma tepki gösteren Nefise, “Yapıyorsun. Göz var, izan var” sözleriyle Seda’ya sitem etti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Nefise’nin “Bana özeniyorsun bana” şeklindeki ifadeleri, ortamda tansiyonun daha da yükselmesine neden oldu.

Seda ise suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu. “Ben kimseye özenmiyorum” diyerek karşılık veren yarışmacı, yaşanan durumun yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İkili arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken, takım arkadaşlarının araya girmesiyle tartışma kontrol altına alındı.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

Nisanur Güler

Serhan Onat

