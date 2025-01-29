Survivor yarışmacısı Okay Köksal aylar sonra ilk kez konuştu! Kızı 8. kattan düşmüştü

29 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:16

Survivor 2019'da yarışan milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı 8. katta düşerek ağır yaralanmıştı. Aylardır sessizliğe bürünen Okay Köksal, kızının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor yarışmasında yarışan milli güreşçi Okay Köksal'ın 15 yaşındaki kızı Azra, 10 Aralık tarihinde 8. kattan düştü. Yoğun bakıma kaldırılan Azra için eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu yayında dua istemişti. Baba Okay Köksal, aylar sonra kızının son sağlık durumu hakkında bilgi paylaştı.

"SABIR VE KARARLILIKLA TEDAVİYE DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya hesabından aylar sonra paylaşım yapan Okay Köksal, "Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti. Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor. Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın." dedi.

Hakan Hatipoğlu Okay Köksal'ın düştüğünü, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal Ailesi'nin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim." sözleriyle duyurmuştu.