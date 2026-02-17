Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

Survivor 2026’ya veda eden Meryem Boz, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ada şartlarının sanılandan çok daha ağır olduğunu vurgulayan milli voleybolcu, “Survivor smaç vurmaya benzemiyor” sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı. Meryem Boz, şampiyonluk konusunda da dikkat çeken isimler verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 21:03

Survivor 2026’da elendikten sonra konuşan Meryem Boz, yarışmanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu ifade etti. Profesyonel voleybol kariyeriyle spor dünyasında önemli başarılara imza atan Boz, ada hayatının fiziksel ve mental anlamda büyük bir sınav olduğunu söyledi. Meryem Boz’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026 şampiyon adayını da açıkladı. Boz’un söylediği isimler dikkat çekti.

SURVİVOR MERYEM BOZ “ SURVİVOR ÇOK ZOR”

Voleybolculuk kariyerine kısa bir ara verip Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katılan Meryam Boz’un sözleri şaşırttı. Boz, Survivor 2026’ya veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Survivor’daki ada yaşantısı ve oyun parkurlarındaki zorluklardan bahseden Meryem Boz, voleybola devam edeceğini açıkladı. Boz, “ Survivor çok zor. Üç adım atıp smaç vurmaya benzemiyor. Günde üç kaşık pilav ile beslendim. Survivor’ı yaşayınca 5 sene daha voleybol oynayabileceğimi düşündüm.” diyerek açıkladı.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

Açlık ve zorlu parkurların kendisini hem yıprattığını hem de güçlendirdiğini dile getiren başarılı sporcu, yarışmayı deneyimledikten sonra spor kariyerine daha uzun süre devam edebileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

MERYEM BOZ SURVİVOR ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

Meryem Boz’a “ kimin şampiyon olmasını istemezsin?” diye soruldu. Milli Voleybolcunun verdiği cevap sosyal medyada takdir topladı. Boz, Kaos peşinde olanlar şampiyon olmasın. Serhan veya Nobre’nin şampiyon olmasını isterim.” dedi. Survivor 2026 şampiyon adaylarını da açıklayan Meryem, en yakın arkadaşı olan Mert Nobre’nin şampiyon olmayı hak ettiğini dile getirdi.

Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak
Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Eren Semerci
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
ETİKETLER
#Sağlık
#hastalık
#tedavi
#doğal gaz patlaması
#Bitkisel Çözüm
#Survivor 2026
#Meryem Boz
#Survivor Zorlukları
#Survivor Şampiyon Adayları
#Survivor Takımlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.