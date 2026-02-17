Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

Kategoriler
Survivor 2026’da elendikten sonra konuşan Meryem Boz, yarışmanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu ifade etti. Profesyonel voleybol kariyeriyle spor dünyasında önemli başarılara imza atan Boz, ada hayatının fiziksel ve mental anlamda büyük bir sınav olduğunu söyledi. Meryem Boz’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026 şampiyon adayını da açıkladı. Boz’un söylediği isimler dikkat çekti.
Voleybolculuk kariyerine kısa bir ara verip Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katılan Meryam Boz’un sözleri şaşırttı. Boz, Survivor 2026’ya veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Survivor’daki ada yaşantısı ve oyun parkurlarındaki zorluklardan bahseden Meryem Boz, voleybola devam edeceğini açıkladı. Boz, “ Survivor çok zor. Üç adım atıp smaç vurmaya benzemiyor. Günde üç kaşık pilav ile beslendim. Survivor’ı yaşayınca 5 sene daha voleybol oynayabileceğimi düşündüm.” diyerek açıkladı.
Açlık ve zorlu parkurların kendisini hem yıprattığını hem de güçlendirdiğini dile getiren başarılı sporcu, yarışmayı deneyimledikten sonra spor kariyerine daha uzun süre devam edebileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Meryem Boz’a “ kimin şampiyon olmasını istemezsin?” diye soruldu. Milli Voleybolcunun verdiği cevap sosyal medyada takdir topladı. Boz, Kaos peşinde olanlar şampiyon olmasın. Serhan veya Nobre’nin şampiyon olmasını isterim.” dedi. Survivor 2026 şampiyon adaylarını da açıklayan Meryem, en yakın arkadaşı olan Mert Nobre’nin şampiyon olmayı hak ettiğini dile getirdi.
