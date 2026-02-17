Survivor’a veda eden Meryem Boz’dan olay sözler! “Survivor smaç vurmaya benzemiyor”

Survivor 2026’da elendikten sonra konuşan Meryem Boz, yarışmanın düşündüğünden çok daha zor olduğunu ifade etti. Profesyonel voleybol kariyeriyle spor dünyasında önemli başarılara imza atan Boz, ada hayatının fiziksel ve mental anlamda büyük bir sınav olduğunu söyledi. Meryem Boz’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026 şampiyon adayını da açıkladı. Boz’un söylediği isimler dikkat çekti.

SURVİVOR MERYEM BOZ “ SURVİVOR ÇOK ZOR”

Voleybolculuk kariyerine kısa bir ara verip Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katılan Meryam Boz’un sözleri şaşırttı. Boz, Survivor 2026’ya veda ettikten sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Survivor’daki ada yaşantısı ve oyun parkurlarındaki zorluklardan bahseden Meryem Boz, voleybola devam edeceğini açıkladı. Boz, “ Survivor çok zor. Üç adım atıp smaç vurmaya benzemiyor. Günde üç kaşık pilav ile beslendim. Survivor’ı yaşayınca 5 sene daha voleybol oynayabileceğimi düşündüm.” diyerek açıkladı.

Açlık ve zorlu parkurların kendisini hem yıprattığını hem de güçlendirdiğini dile getiren başarılı sporcu, yarışmayı deneyimledikten sonra spor kariyerine daha uzun süre devam edebileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

MERYEM BOZ SURVİVOR ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

Meryem Boz’a “ kimin şampiyon olmasını istemezsin?” diye soruldu. Milli Voleybolcunun verdiği cevap sosyal medyada takdir topladı. Boz, Kaos peşinde olanlar şampiyon olmasın. Serhan veya Nobre’nin şampiyon olmasını isterim.” dedi. Survivor 2026 şampiyon adaylarını da açıklayan Meryem, en yakın arkadaşı olan Mert Nobre’nin şampiyon olmayı hak ettiğini dile getirdi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Eren Semerci

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR