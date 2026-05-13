Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Survivor 2026 sezonunda yaşanan feci kaza yarışma tarihine adeta damga vurdu. Dominik açıklarında oluşan deniz kazasında Yunan yarışmacı ölümle resmen burun buruna geldi. Yarışmacılar arasında büyük panik yaşanırken, özellikle Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonrası Survivor izleyicisi de kazaya dair tüm detayları sosyal medya platformlarından araştırmaya başladı. Peki Survivor Yunan kampında kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne? İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran Survivor kazası hakkında merak edilen tüm detaylar...

SURVİVOR'DA KİM KAZA GEÇİRDİ?

Yunanistan'da yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran genç yarışmacı Stavros Floros, korkunç bir deniz kazası geçirdi.

22 yaşındaki yarışmacı, çekimlerin olmadığı bir zamanda zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Ancak o sırada turistik bir tekne, denizde bulunan Yunan yarışmacısı Floros'u fark etmeyince maalesef korkunç bir kaza meydana geldi.

Gelen iddialar ise Floros'un denizde olduğunu gösteren bir işaret şamandırası bulunmuyordu. Teknede bulunan kaptan ise o anda suyun altında olan Floros'u fark edemedi.

SURVİVOR 2026'DA YAŞANAN KAZA NE?

Survivor 2026'da Yunan yarışmacı Stavros Floros, teknenin motor kısmında bulunan pervanelere çarptı. Ayaklarından ciddi şekilde zarar gören genç yarışmacının kazada sol ayağında kısmi uzuv kaybı yaşandığı, sağ ayak bileğinde ise ağır bir şekilde yaralanma olduğu belirtiliyor.



Olayın hemen sonrasında bölgeye acil müdahale ekipleri geldi. Durumu ilk fark edenlerin ise Türk Survivor yarışmacıları olduğu söyleniyor.

SURVİVOR EKİBİNDE DERİN ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Yaşanan olay tüm Survivor ekibinde büyük üzüntü ve paniğe neden oldu. TV8 mikrofonuna konuşan Acun Ilıcalı'da 'Dominik'te çok talihsiz bir kaza oldu. Yunan yarışmacımız, Yunan kampında çok feci bir kaza geçirdi.

Aklım hep oradaydı. 2 saat içinde acil Dominik'e gideceğim. Final düşünecek durumda değilim' diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

YUNANİSTAN SURVİVOR ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Kaza haberinin ardından ise Yunanistan Survivor çekimlerine ara verildiği öğrenildi. Yarışmacının yakın arkadaşı Manos Malliaros, korkunç kaza haberini aldıktan sonra ise büyük bir çöküş yaşadı.

Survivor tarihinin en korkunç olayları arasında yerini alan kaza, hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Şimdi tüm gözler genç Yunan Survivor yarışmacısı Stavros Floros'tan gelecek iyi haberlere çevrildi.