Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Dominik Cunhuriyeti'nde Survivor çekimleri son sürat devam ederken, Survivor Greece yarışmasında yaşanan korkunç kaza gündeme bomba gibi düştü. 'Survivor kim kaza geçirdi?', 'Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?' soruları da bu gelişme sonrası arama motorlarının en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Kaza geçiren yarışmacının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tüm gözler yapım ekibinden gelecek açıklamaya çevrildi. İşte Survivor'da yaşanan feci kazaya dair merak edilenler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:15

Survivor 2026 sezonunda yaşanan feci kaza yarışma tarihine adeta damga vurdu. Dominik açıklarında oluşan deniz kazasında Yunan yarışmacı ölümle resmen burun buruna geldi. Yarışmacılar arasında büyük panik yaşanırken, özellikle Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama sonrası Survivor izleyicisi de kazaya dair tüm detayları sosyal medya platformlarından araştırmaya başladı. Peki Survivor Yunan kampında kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne? İşte sosyal medyada büyük yankı uyandıran Survivor kazası hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026 sezonunda Yunan yarışmacı Stavros Floros, Dominik açıklarında turistik bir tekne tarafından çarpılarak korkunç bir kaza geçirdi.
Yunanistan'da yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan 22 yaşındaki Stavros Floros, zıpkınla balık avlarken denizde olduğunu fark etmeyen bir teknenin pervanelerine çarptı.
Kazada Floros'un sol ayağında kısmi uzuv kaybı yaşandığı ve sağ ayak bileğinde ağır yaralanma olduğu belirtildi.
Olayın ardından bölgeye acil müdahale ekipleri geldi ve Yunanistan Survivor çekimlerine ara verildi.
Acun Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek acil Dominik'e gideceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

SURVİVOR'DA KİM KAZA GEÇİRDİ?

Yunanistan'da yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran genç yarışmacı Stavros Floros, korkunç bir deniz kazası geçirdi.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

22 yaşındaki yarışmacı, çekimlerin olmadığı bir zamanda zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Ancak o sırada turistik bir tekne, denizde bulunan Yunan yarışmacısı Floros'u fark etmeyince maalesef korkunç bir kaza meydana geldi.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Gelen iddialar ise Floros'un denizde olduğunu gösteren bir işaret şamandırası bulunmuyordu. Teknede bulunan kaptan ise o anda suyun altında olan Floros'u fark edemedi.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

SURVİVOR 2026'DA YAŞANAN KAZA NE?

Survivor 2026'da Yunan yarışmacı Stavros Floros, teknenin motor kısmında bulunan pervanelere çarptı. Ayaklarından ciddi şekilde zarar gören genç yarışmacının kazada sol ayağında kısmi uzuv kaybı yaşandığı, sağ ayak bileğinde ise ağır bir şekilde yaralanma olduğu belirtiliyor.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?


Olayın hemen sonrasında bölgeye acil müdahale ekipleri geldi. Durumu ilk fark edenlerin ise Türk Survivor yarışmacıları olduğu söyleniyor.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

SURVİVOR EKİBİNDE DERİN ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Yaşanan olay tüm Survivor ekibinde büyük üzüntü ve paniğe neden oldu. TV8 mikrofonuna konuşan Acun Ilıcalı'da 'Dominik'te çok talihsiz bir kaza oldu. Yunan yarışmacımız, Yunan kampında çok feci bir kaza geçirdi.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Aklım hep oradaydı. 2 saat içinde acil Dominik'e gideceğim. Final düşünecek durumda değilim' diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

YUNANİSTAN SURVİVOR ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Kaza haberinin ardından ise Yunanistan Survivor çekimlerine ara verildiği öğrenildi. Yarışmacının yakın arkadaşı Manos Malliaros, korkunç kaza haberini aldıktan sonra ise büyük bir çöküş yaşadı.

Survivor'da kim kaza geçirdi? Survivor 2026'da yaşanan kaza ne?

Survivor tarihinin en korkunç olayları arasında yerini alan kaza, hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Şimdi tüm gözler genç Yunan Survivor yarışmacısı Stavros Floros'tan gelecek iyi haberlere çevrildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor 2026 neden yok? Survivor 2026 ne zaman yayınlanacak mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuna ilişkin açıklama! Acun Medya'dan resmi açıklama
ETİKETLER
#tekne kazası
#Survivor Yunanistan
#Survivor kaza
#Uzuv Kaybı Önleme
#Stavros Floros
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.