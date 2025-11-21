Menü Kapat
19°
Editor
 Serhat Yıldız

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için bir isim daha kesinleşti. Acun Ilıcalı, yarışmada yer alacak milli sporcunun adını ilk kez sosyal medyadan açıkladı. İşte, Survivor 2026 kadrosunda ter dökecek o isim...

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı
'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Sunucu ve yapımcı , Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri peş peşe sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor.

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

BOKSÖR SEREN AY ÇETİN SÜRPRİZİ

Ilıcalı, Survivor'da yer alacak 10. yarışmacının milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu Instagram hesabından ilk kez paylaştı.

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

Acun Ilıcalı, boksör Seren Ay Çetin'in Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından ''Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıkladı.

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

28 yaşındaki boksör Seren Ay Çetin 13 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti. Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, Survivor 2026'nın 10. yarışmacısı oldu.

Survivor'da milli sporcu sürprizi! Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı

WBC olan 28 yaşındaki Çetin, Çocukluk hayallerini anlatarak, ''Kadıköy Kulübü'ne 16 yaşında gelip buraya ilk başladığımda sadece salonun en iyi kadını olmak istiyordum. Sonra erkeklerin de önüne geçmek istedim. Ama dünya şampiyonluk maçına çıkacağımı, Amerika’da dövüşeceğimi hiç hayal etmemiştim. Hepsi zamanla gelişti'' diye konuşmuştu.

