Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Survivor 2026’da tansiyon bir kez daha zirve yaptı. Ada konseyi sonrası yaptığı açıklamada Nagihan’ın üzerine bilerek gittiğini ve onu diskalifiye ettirmek istediğini söyleyen Seren Ay’ın sözleri yarışmaya damga vurdu. İtiraf hem ada içinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yüzleşme sırasında oldukça sert ifadeler kullanan Nagihan, Seren Ay’ın kendi başına hareket etmediğini öne sürdü. “ Seren Ay’ı dolduran birileri var” diyerek dikkat çeken Nagihan, arka planda stratejik bir yönlendirme olabileceğini ima etti. Bu açıklama sonrası gözler takım içindeki isimlere çevrildi.
Survivor 2026’da Seren Ay’ın konsey sonrası yaptığı “bilerek üzerine gittim” açıklaması sonrası gözler Nagihan’a çevrilmişti. Beklenen yüzleşme geldi ve ortaya atılan iddialar yarışmaya damga vurdu. Nagihan yüzleşme sırasında kendisinin bilinçli bir şekilde hedef haline getirildiğini ima etti.
Dikkat çeken bir diğer detay ise Nefise’nin iddialar karşısında verdiği tepki oldu. Sosyal medyada Seren Ay için “ gerçekler ortaya çıktı” yorumları yapılırken, izleyiciler Nagihan’ın bir kez daha en güvendiği yerden yara aldığını savundu.
Acun Ilıcalı’nın Seren Ay ile konuştuğu konunu ada konseyine taşıdı. Seren Ay ve Nagihan yüzleşmesinde Nagihan’ın söylemleri dikkat çekti. Nagihan, “ Oyuna geldin çünkü, birileri seni doldurmuş olabilir mi? Ben iki isimden şüpheleniyorum. Ağırlıklı olarak ben Nefise’den şüpheleniyorum. Nefise’nin doldurduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunu bilmiş olsa bence o da bunu söylemez. Bence Maşa kullanılan bir Serenay var ve benim üzerime oynayan bir kırmızı takım kızları var. ” iddiasında bulundu.
Nefise, Nagihan’ın söylemleri karşısında şoke oldu. “ Benden mi? “ diyerek şaşkınlığının ifade etti.
Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu
Survivor 2026 Mavi takım kadrosu