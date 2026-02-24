Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

Seren Ay’ın ada konseyi sonrası yaptığı açıklamada Nagihan’ı bilerek, diskalifiye etmek istediği için üzerine gittiği itirafı bomba etkisi oluşturdu. Sosyal medyada da tepki çeken Seren Ay, Nagihan ile yüzleşti. Yüzleşme sonrası Nagihan, Seren Ay’ı kendisine karşı dolduran birileri olduğunu iddia etti. Peki, Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 20:27

’da tansiyon bir kez daha zirve yaptı. Ada konseyi sonrası yaptığı açıklamada Nagihan’ın üzerine bilerek gittiğini ve onu diskalifiye ettirmek istediğini söyleyen Seren Ay’ın sözleri yarışmaya damga vurdu. İtiraf hem ada içinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yüzleşme sırasında oldukça sert ifadeler kullanan Nagihan, Seren Ay’ın kendi başına hareket etmediğini öne sürdü. “ Seren Ay’ı dolduran birileri var” diyerek dikkat çeken Nagihan, arka planda stratejik bir yönlendirme olabileceğini ima etti. Bu açıklama sonrası gözler takım içindeki isimlere çevrildi.

SEREN AY VE NAGİHAN YÜZLEŞMESİ

Survivor 2026’da Seren Ay’ın konsey sonrası yaptığı “bilerek üzerine gittim” açıklaması sonrası gözler Nagihan’a çevrilmişti. Beklenen yüzleşme geldi ve ortaya atılan iddialar yarışmaya damga vurdu. Nagihan yüzleşme sırasında kendisinin bilinçli bir şekilde hedef haline getirildiğini ima etti.

Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

Dikkat çeken bir diğer detay ise ’nin iddialar karşısında verdiği tepki oldu. Sosyal medyada Seren Ay için “ gerçekler ortaya çıktı” yorumları yapılırken, izleyiciler Nagihan’ın bir kez daha en güvendiği yerden yara aldığını savundu.

Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

NAGİHAN’IN ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİLER NEFİSE VE SERCAN MI?

Acun Ilıcalı’nın Seren Ay ile konuştuğu konunu ada konseyine taşıdı. Seren Ay ve Nagihan yüzleşmesinde Nagihan’ın söylemleri dikkat çekti. Nagihan, “ Oyuna geldin çünkü, birileri seni doldurmuş olabilir mi? Ben iki isimden şüpheleniyorum. Ağırlıklı olarak ben Nefise’den şüpheleniyorum. Nefise’nin doldurduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunu bilmiş olsa bence o da bunu söylemez. Bence Maşa kullanılan bir Serenay var ve benim üzerime oynayan bir kırmızı takım kızları var. ” iddiasında bulundu.

Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

Nefise, Nagihan’ın söylemleri karşısında şoke oldu. “ Benden mi? “ diyerek şaşkınlığının ifade etti.

Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Büşra Yalçın
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Murat Arkın
  • Seren Ay Çetin
  • Serhan Onat
  • Can Berkay Ertemiz
  • Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Onur Alp Çam
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

SURVİVOR 2026’YA VEDE EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
ETİKETLER
#nefise
#Sercan Yerebakan
#Survivor 2026
#Seren Ay Çetin
#Nagihan Nefise Kavgası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.