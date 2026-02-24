Survivor’da Nagihan ve Seren Ay yüzleşmesi! Nagihan’ın şüphelendiği kişiler kimler?

Survivor 2026’da tansiyon bir kez daha zirve yaptı. Ada konseyi sonrası yaptığı açıklamada Nagihan’ın üzerine bilerek gittiğini ve onu diskalifiye ettirmek istediğini söyleyen Seren Ay’ın sözleri yarışmaya damga vurdu. İtiraf hem ada içinde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yüzleşme sırasında oldukça sert ifadeler kullanan Nagihan, Seren Ay’ın kendi başına hareket etmediğini öne sürdü. “ Seren Ay’ı dolduran birileri var” diyerek dikkat çeken Nagihan, arka planda stratejik bir yönlendirme olabileceğini ima etti. Bu açıklama sonrası gözler takım içindeki isimlere çevrildi.

SEREN AY VE NAGİHAN YÜZLEŞMESİ

Survivor 2026’da Seren Ay’ın konsey sonrası yaptığı “bilerek üzerine gittim” açıklaması sonrası gözler Nagihan’a çevrilmişti. Beklenen yüzleşme geldi ve ortaya atılan iddialar yarışmaya damga vurdu. Nagihan yüzleşme sırasında kendisinin bilinçli bir şekilde hedef haline getirildiğini ima etti.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Nefise’nin iddialar karşısında verdiği tepki oldu. Sosyal medyada Seren Ay için “ gerçekler ortaya çıktı” yorumları yapılırken, izleyiciler Nagihan’ın bir kez daha en güvendiği yerden yara aldığını savundu.

NAGİHAN’IN ŞÜPHELENDİĞİ KİŞİLER NEFİSE VE SERCAN MI?

Acun Ilıcalı’nın Seren Ay ile konuştuğu konunu ada konseyine taşıdı. Seren Ay ve Nagihan yüzleşmesinde Nagihan’ın söylemleri dikkat çekti. Nagihan, “ Oyuna geldin çünkü, birileri seni doldurmuş olabilir mi? Ben iki isimden şüpheleniyorum. Ağırlıklı olarak ben Nefise’den şüpheleniyorum. Nefise’nin doldurduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunu bilmiş olsa bence o da bunu söylemez. Bence Maşa kullanılan bir Serenay var ve benim üzerime oynayan bir kırmızı takım kızları var. ” iddiasında bulundu.

Nefise, Nagihan’ın söylemleri karşısında şoke oldu. “ Benden mi? “ diyerek şaşkınlığının ifade etti.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Büşra Yalçın

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Onur Alp Çam

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

