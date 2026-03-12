Survivor’da takım değişikliği! Survivor Lina ve Barış Ünlüler’e mi geçiyor?

Kategoriler
Survivor yarışmasında oyunlar sırasında skor oranlarındaki büyük farklar gözle görülür şekilde açılmaya başladı. Acun Ilıcalı, takımlar arasındaki eşitsizliği dengelemek adına 15 Mart 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek olan Kader Konseyinde hem elenen isim belli olacak hem de takımlarda değişiklik yapılacak. Yeni takımlarda kimler nerede olacak merak ediliyor.
Survivor Lina ve Nagihan arasında en son yaşanan olaylar sonrası ikilinin aynı takımda devam edip etmeyecekleri belli olacak. Lina Nagihan’a karşı yaptığı baskı sonucu kendisinin rahat olmadığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı, yeni kuracak takımda Lina’yı Ünlüler takımına mı gönderecek?
Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı ikilisinin büyük kavgalarından sonra adada gerilim bir türlü dinmiyor. İki yarışmacı ne kadar da ada bir araya gelmemeye çalışsalar da oyunlarda bazı zamanlar gergin anlar yaşanıyor. Birbirlerine karşı söyledikleri ağır ithamlara karşılık, Barış ve Ramazan’ın aynı takımına gidebilme ihtimali sosyal medyada konuşuluyor.
Ünlüler takımında mutsuz tavırlarıyla görülen Can Berkay Ertemiz, takımların değişme durumundan yararlanabilecek mi? Ünlüler takımındaki yarışmacılar tarafından tavırları ve hareketleri sürekli eleştirilmesi, Can Berkay’ın takımdan soğumasına neden olmuştu. Gönüllüler takımına geçerse Can Berkay neler yaşayacağı merak ediliyor.
