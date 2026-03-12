Survivor’da takım değişikliği! Survivor Lina ve Barış Ünlüler’e mi geçiyor?

Survivor yarışmasında oyunlar sırasında skor oranlarındaki büyük farklar gözle görülür şekilde açılmaya başladı. Acun Ilıcalı, takımlar arasındaki eşitsizliği dengelemek adına 15 Mart 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek olan Kader Konseyinde hem elenen isim belli olacak hem de takımlarda değişiklik yapılacak. Yeni takımlarda kimler nerede olacak merak ediliyor.

SURVİVOR LİNA ÜNLÜLER TAKIMINA MI GEÇECEK?

Survivor Lina ve Nagihan arasında en son yaşanan olaylar sonrası ikilinin aynı takımda devam edip etmeyecekleri belli olacak. Lina Nagihan’a karşı yaptığı baskı sonucu kendisinin rahat olmadığını dile getirmişti. Acun Ilıcalı, yeni kuracak takımda Lina’yı Ünlüler takımına mı gönderecek?

BARIŞ MURAT YAĞCI VE RAMAZAN FARKLI TAKIMLARDA MI OLACAK?

Barış Murat Yağcı ve Ramazan Sarı ikilisinin büyük kavgalarından sonra adada gerilim bir türlü dinmiyor. İki yarışmacı ne kadar da ada bir araya gelmemeye çalışsalar da oyunlarda bazı zamanlar gergin anlar yaşanıyor. Birbirlerine karşı söyledikleri ağır ithamlara karşılık, Barış ve Ramazan’ın aynı takımına gidebilme ihtimali sosyal medyada konuşuluyor.

SURVİVOR CAN BERKAY GÖNÜLLÜLER’Mİ GEÇECEK?

Ünlüler takımında mutsuz tavırlarıyla görülen Can Berkay Ertemiz, takımların değişme durumundan yararlanabilecek mi? Ünlüler takımındaki yarışmacılar tarafından tavırları ve hareketleri sürekli eleştirilmesi, Can Berkay’ın takımdan soğumasına neden olmuştu. Gönüllüler takımına geçerse Can Berkay neler yaşayacağı merak ediliyor.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Murat Arkın

Seren Ay Çetin

Serhan Onat

Can Berkay Ertemiz

Seda Albayrak

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR