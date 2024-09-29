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Survivor'da tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi: Doğum günü detayı dikkat çekti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 22:13 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 22:20
Survivor&#039;da tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi: Doğum günü detayı dikkat çekti

Survivor 2022 All Star'da birlikteliklerini yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti evlendi. Mert Öcal'ın evlilik teklifi yaptığı ve düğünlerini yaptıkları tarihteki doğum günü detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Survivor All Star​ 2022'ye damga vuran Mert Öcal ile Sude Burcu ilişkisi evliliğe taşındı. İkili Mert Öcal'ın doğum günü tarihi olan 29 Eylül'de dünya evine girdi. Törene Survivor yarışmacıları da akın etti.

Survivor'da tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi: Doğum günü sürprizi dikkat çekti - 1. Resim

3 ÖZEL TARİH AYNI GÜN

1.5 yıl önce İzmir’de aile arasında bir törenle nişanlanan çift, birlikteliklerini evliliğe taşıdı. Mert Öcal, düğün ve evlilik​ teklifi yaptığı tarihin doğum gününe denk geldiğini şöyle aktarmıştı:

"Düğün 29 Eylül'de, benim doğum günüm. 2 sene önce Sude'ye evlilik teklifini de doğum günümde etmiştim. Artık doğum günüm her evlilik yıl dönümünde kaynayacak kutlanmayacak artık jeton biraz geç düştü ama artık idare edeceğiz."

Survivor'da tanışan Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi: Doğum günü sürprizi dikkat çekti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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