Hande Yener, Sezen Aksu'ya en merak edilen soruyu sordu! Hayranlarını heyecanlandıran cevap geldi

29 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:41

Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği bir konser veren Hande Yener konser sırasında duayen sanatçıyı arayarak en merak edilen soruyu sordu. Sezen Aksu'nun sahnelere ne zaman döneceğiyle ilgili soruya yanıtı heyecanlan uyandırdı.

'Hande Bizi Sezen'e Götür' konserinde Sezen Aksu​ şarkılarını söyleyen Hande Yener​, konserinde sürpriz yaparak Sezen Aksu'yu aradı. 8 yıldır sahnelere ara veren Sezen Aksu'ya hayranlarının merak ettiği soruyu sordu. Sezen Aksu'nun ucu açık yanıtı umutlandırdı. Hande Yener “Hande Bizi Sezen’e Götür” konserinde mikrofonu telefona tutarak Sezen Aksu'yu arayıp “Seni çok özledik, ne zaman döneceksin sahnelere” diye sordu. Sezen Aksu’nun “Kendimi iyi hissettiğim zaman dönebilirim” yanıtı üzerine konsere katılanlar alkış ve ıslıklarla kutlama yaparken Hande Yener de sevincini sahnede zıplayarak gösterdi. Yılların eskitemediği ünlü şarkıcı​ Sezen Aksu’nun bu sözleri “Müjde, Sezen Aksu sahnelere geri dönüyor” olarak anlaşıldı. Sezen Aksu 16 Ocak 2016'da verdiği konserin, son sahnesi olduğunu söyleyerek hayranlarına gözyaşları içinde veda etmişti. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti’nden fenomenlere olay gönderme: Hayat bedava oluyor! Yalı Çapkını dizisinden flaş hamle! Tüm dengeler değişti