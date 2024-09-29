Yalı Çapkını dizisinden flaş hamle! Tüm dengeler değişti 

29 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:50

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını son bölüm sonrası gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni sezonda Seyran ve Ferit’in ayrı olması seyirciyi çileden çıkartmıştı. Son olarak Yalı Çapkını’ndan tüm dengeleri değiştirecek flaş bir hamle geldi. Detaylar haberimizde…

Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu

Yalı Çapkını seyircisi isyan bayraklarını çekti! Gören herkes şoke oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Pelin Akil, Cem Söküt, Diren Polatoğulları, Beril Pozam ve Çetin Tekindor gibi ünlü oyuncuların rol aldığı sevilen dizi 3. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Yalı Çapkını 76. bölümü ile geçtiğimiz cuma akşamı Star Tv ekranlarında boy gösterdi.

Seyran ve Ferit aşkıyla milyonların beğenisini kazanan Yalı Çapkını son bölümde yine birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. Ancak dizinin sonundaki bir sahne herkesin dikkatini çekti.

YALI ÇAPKI’NINDAN FLAŞ HAMLE!

Herkesin bildiği gibi Yalı Çapkını yeni sezona Ferit ve Seyran ayrılığıyla başlamıştı. Hatta geçtiğimiz bölümde Seyran ve Sinan’ın evlenmesiyle birlikte seyirci diziyi eleştiri yağmuruna tutmuştu. Senaristler dizinin hayranlarının sesini duymuş olmalı ki, Yalı Çapkını son bölümde herkesi şaşırtan flaş bir gelişme yaşandı.

SEYRAN VE FERİT YENİDEN YAKINLAŞIYOR

Geçtiğimiz bölümde Sinan’ın Seyran’ı annesinin evinde tutmaya çalıştığı planı patladı. Bunu öğrenen Seyran ise soluğu Ferit’in yanında aldı ve iş teklifini kabul etti.

Son sahne, yeniden Seyran ve Ferit aşkı için yeşil ışık yaktı.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan yeni sezonda sıklıkla eleştirilen Yalı Çapkını reyting sonuçlarındaki düşüş de gözden kaçmıyor. Son olarak geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını son bölüm tüm kategorilerde 2. sıraya yerleşti.